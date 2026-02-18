Ανησυχία για τα έργα στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας - Αναμένεται η μελέτη στατικής επάρκειας στις κερκίδες

Την ένταξη της πράξης “Βελτίωση - Αναβάθμιση Υποδομών Εθνικού (Δημοτικού) Σταδίου Καλαμάτας” στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ), προϋπολογισμού 2 εκ. ευρώ, αποδέχθηκε χθες η Δημοτική Επιτροπή.

Μεθαύριο Παρασκευή υπογράφεται η προγραμματική σύμβαση του Δήμου με την Περιφέρεια Πελοποννήσου που θα υλοποιήσει το έργο, ενώ στην Επιτροπή ασκήθηκε κριτική κι έγινε συζήτηση για ενδεχόμενο ζήτημα στατικότητας των κερκίδων.

Να επισημάνουμε ότι το έργο της αναβάθμισης του Δημοτικού Σταδίου είναι μείζονος σημασίας και πρέπει να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό μέσα στο 2026, ώστε η ΠΑΕ Καλαμάτα να μπορεί να αγωνιστεί σε αυτό, στην πολύ πιθανή περίπτωση που φέτος ανέβει στη Superleague.

Την ένταξη της πράξης στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου.

Από τους συμβούλους της μείζονος μειοψηφίας Βασίλη Τζαμουράνη και Σπύρο Χανδρινό τέθηκε (ενδεχόμενο) θέμα στατικότητας των κερκίδων και η περίπτωδη να απαιτηθεί επιπλέον 1,5 εκ. ευρώ.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος απάντησε ότι το στέγαστρο που προβλέπεται να τοποθετηθεί στις νότιες κερκίδες δεν ακουμπάει σε αυτές.

Ο Β. Παπαευσταθίου παρατήρησε ότι επιπλέον προβλέπεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Σταδίου και τα δημοσιογραφικά θα γίνουν σε μεταλλική κατασκευή.

Ο δήμαρχος ενημέρωσε πως ανέθεσαν μελέτη στατικής επάρκειας στις κερκίδες, που δεν έχει τελειώσει.

Ο Β. Τζαμουράνης εκτίμησε ότι οι κερκίδες χρειάζονται υγρομόνωση.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρης Οικονομάκος που καταψήφισε, είπε ότι “ευχόμαστε να ανέβει η ομάδα, μέσα από την καρδιά μας”, αλλά παρατήρησε πως “έχει να κάνει με μια ΠΑΕ, που από το 2014 δεν έχει δώσει ευρώ. Στα Παλιάμπελα δεν έχει δώσει ευρώ σε ρεύμα και νερό”.

Εκανε λόγο για προοπτική αλλαγής χρήσης του Σταδίου, αναφέροντας ότι πετιέται εκτός ο στίβος και υπάρχει πρόβλημα με το βόλεϊ, επισημαίνοντας πως “όταν είχε έρθει ο Αρης, το Στάδιο έκλεισε για μιάμισι μέρα”. Ακόμα, διαφώνησε με τη διάθεση 600.000 ευρώ για κάμερες, “υποστηρίζοντας ότι “θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλα πράγματα”.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης είπε ότι “υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον”, πως “είναι εγκαταστάσεις του 1976 και προφανώς το Στάδιο χρήζει επισκευών” και πρόσθεσε: “Εχουν γίνει ήδη κάποιες από πέρυσι. Γίνονται ενέργειες και μετρήσεις από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, για να γίνουν οι επιβεβλημένες αποκαταστάσεις, όπου απαιτηθεί”.

Τέλος, ο Β. Τζαμουράνης δήλωσε πως υπερψηφίζει “με μόνο κριτήριο ότι υπάρχει αναγκαιότητα αναβάθμισης. Ψηφίζουμε θετικά για να μείνει κάτι στην πόλη”.