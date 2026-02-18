Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Στο επίκεντρο το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο

Το θέμα του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου (ΕΠΣ) που αφορά τις περιοχές Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και Γαργαλιάνων, το οποίο εκπονείται, απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας.

Σχετικό αίτημα προς συζήτηση κατέθεσαν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, σημειώνοντας πως έχει ανατεθεί από το ΥΠΕΝ σε ανάδοχο εταιρεία η εκπόνηση μελέτης για το ΕΠΣ, το οποίο θα καθορίσει όλα τα προγραμματικά μεγέθη, χρήσεις γης, όρους δόμησης και όρια οικισμών για όλη την περιοχή Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και Γαργαλιάνων.

Έχουν ήδη εκπονηθεί προκαταρκτικές μελέτες και σύμφωνα με τις οδηγίες ΤΕΕ και ΥΠΕΝ όλα θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 14 Απριλίου, ημερομηνία παράδοσης της μελέτης.

«Οφείλουμε να έχουμε παρέμβαση στη διαδικασία σε ενδιάμεσα στάδια και όχι την τελευταία ώρα, που για τυπικούς λόγους θα παρουσιαστεί από τον ανάδοχο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για τις παρεμβάσεις μας πρέπει να προηγηθεί ενημέρωση των πολιτών και διαβούλευση με τους φορείς σε κάθε δημοτική ενότητα. Να παρθεί απόφαση να ξεκινήσει η διαβούλευση αυτή μέσα στον Φεβρουάριο ταυτόχρονα και στις τρεις δημοτικές ενότητες» τονίστηκε από την εισηγήτρια του θέματος Κατερίνα Τσιγκάνου. Σημείωσε ότι θα πρέπει ο δήμος να καλέσει τους φορείς και τους πολίτες ανά δημοτική ενότητα, να παρουσιαστούν αναλυτικά τα σχέδια αυτά και να κατατεθούν γνώμες, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να γίνει άμεσα,καθώς μετά θα είναι αργά.

Και η Χάιδω Παναγιωτοπούλου σημείωσε ότι «ο δήμος θα έπρεπε να έχει συγκροτήσει ομάδες τεχνικών συμβούλων. Τώρα είμαστε στο και πέντε».

Σε τοποθετήσεις τους ιδιώτες μηχανικοί επεσήμαναν τη σοβαρότητα του θέματος, καθώς το σχέδιο αυτό θα καθορίσει τη χωροταξία και τις χρήσεις γης, για αυτό και είναι κρίσιμο να ενημερωθεί ο κόσμος και οι φορείς και να γίνουν προτάσεις.