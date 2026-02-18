Παραμένει σε εκκρεμότητα το ζήτημα του ρέματος Καραμπογιά: Τροποποίηση σχεδίου για να μην αποκλειστεί το 7ο Γυμνάσιο

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας στο Ο.Τ. 1085, στην περιοχή της Αγιάννας, κοντά στο ρέμα του Καραμπογιά, για να εξυπηρετηθεί ιδιοκτήτης ακινήτου και κυρίως για να μην καταργηθεί ο δρόμος πρόσβασης στο 7ο Γυμνάσιο, αποφασίστηκε χθες κατά πλειοψηφία (καταψήφισαν οι παρατάξεις της μειοψηφίας), στη Δημοτική Επιτροπή.

Κατά τη συζήτηση ασκήθηκε έντονη κριτική για το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει οριοθετηθεί το ρέμα Καραμπογιάς και τονίστηκε πως πρέπει να προηγηθεί η οριοθέτηση και να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η πράξη εφαρμογής στην Αγιάννα.

Στη συζήτηση παραβρέθηκε και τοποθετήθηκε ο κάτοικος της περιοχής Γιώργος Μπένος, διαφωνώντας με τη μερική τροποποίηση, ενώ νωρίτερα με τον συγκάτοικό του στην περιοχή Νίκο Τζάνε είχαν καταθέσει αναφορά – αίτηση στη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου, με την οποία σημειώνουν πως “επιβάλλεται να οριοθετηθεί η φυσική κοίτη ολοκλήρου του ρέματος Καραμπογιάς”.

Στην εισήγησή του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης παρατήρησε ότι η τροποποίηση αφορά τον δρόμο πρόσβασης προς το 7ο Γυμνάσιο, που φτιάχθηκε με επίταξη κι έγινε άρση της επίταξης και ο ιδιοκτήτης μπορεί να περιφράξει τον δρόμο.

Μίλησε για άμεσο πρόβλημα πρόσβασης στο σχολείο και είπε ότι η Πολεοδομία ερεύνησε εναλλακτικά σενάρια και ζήτησε την άποψη της αρμόδιας υπηρεσίας (ΠΕΧΩ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία έκρινε ότι αναγκαία και σύννομη η τροποποίηση.

Ο αντιδήμαρχος έκανε λόγο για μερική τροποποίηση, θεσμικά εφαρμόσιμη και βιώσιμη, για βιώσιμη και δίκαιη λύση.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης συμφώνησε ότι ο συνδημότης μας πρέπει να τακτοποιηθεί, όπως πρέπει και άλλοι συνδημότες μας, “γι’ αυτό το 2016 ο Δήμος αποφάσισε την οριοθέτηση του Καραμπογιά και ανατέθηκε η μελέτη”, επισημαίνοντας πως πρώτα πρέπει να γίνει η οριοθέτηση του ρέματος.

Ο προϊστάμενος του Τμήματος Χωροταξίας και Πολεοδομικού Σχεδιασμού Κώστας Φύκιρης διευκρίνισε ότι στην τροποποίηση περιλαμβάνεται και η μεμονωμένη πράξη εφαρμογής.

Ο μελετητής – πολεοδόμος Δημήτρης Ντοκόπουλος πληροφόρησε ότι με την τροποποίηση δεν εμπλέκονται άλλοι ιδιοκτήτες και πως ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να κτίσει κοντά στο ρέμα.

Οσον αφορά την οριοθέτηση του Καραμπογιά υπήρξε ενημέρωση ότι έγινε ανάθεση μελέτης οριοθέτησης το 2018 και το 2020 κατέληξε σε 4 προτάσεις. Προέκυψε, όμως, το μεγάλο αντιπλημμυρικό του “Μορέα” στο Νέδοντα που περιλαμβάνει και χάραξη Καραμπογιά και η διαδικασία βρίσκεται στη σύνταξη οριστικών μελετών και στο περίμενε, ενώ στο σημείο αυτό του δρόμου προτείνεται υπογειοποίηση του ρέματος.

Αντιδρώντας, ο κάτοικος της περιοχής Γ. Μπένος παρατήρησε ότι “η πεδινή φυσική κοίτη του Καραμπογιά λέγεται οικοδομήσιμος χώρος, την έκαναν οικοδομήσιμη, Οικοδομικό Τετράγωνο. Δεν υπήρχε ρέμα στο αρχικό πολεοδομικό σχέδιο, δεν υπάρχει ΦΕΚ για ρέμα”. Πρότεινε να εξεταστεί η αναβολή του θέματος, για να δουν τα στοιχεία που παρέθεσαν με την αναφορά – αίτησή τους, σημείωσε πως “η πόλη θα πρέπει να φροντίσει για την οριοθέτηση των ρεμάτων, αποτελούν τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα” κι εξέφρασε τον κίνδυνο “να γίνει Ντάνιελ η Καλαμάτα για τα συμφέροντα του παραχωρησιούχου”. Ακόμα, τόνισε ότι περιμένουν να γίνει πράξη εφαρμογής 40 χρόνια, επέμεινε πως δεν υπάρχει οριοθέτηση και τάχθηκε κατά της μεμονωμένης πράξης.

Ο κ. Ντοκόπουλος απάντησε ότι “υπάρχει ρέμα το γνωρίζουμε, δεν γεννιούνται ρέματα με ΦΕΚ”.

Παρεμβαίνοντας, ο κ. Τζαμουράνης υπενθύμισε αυτοψία που είχε γίνει με την κ. Ρηγούλια (ΠΕΧΩ Περιφέρειας) το 2018, ώστε το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί με πράξη εφαρμογής, με πολεοδομικό σχέδιο και η κ. Ρηγούλια είχε επισημάνει ότι “δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, χωρίς οριοθέτηση του ρέματος”.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας ξεκαθάρισε ότι η πολεοδομική μελέτη δεν αναγράφει πουθενά, δεν δείχνει το ρέμα και πάνω του έχει χαραχθεί δρόμος, επέμεινε στην ανάγκη για οριοθέτηση του ρέματος, “πρώτα οριοθετείς τα ρέματα” και ζήτησε να επανέλθει τάχιστα η οριοθέτηση του ρέματος Καραμπογιά.

Ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δημήτρης Οικονομάκος κατηγόρησε τη δημοτική αρχή, εκτιμώντας ότι “είναι δική σας η ευθύνη που δεν έχει γίνει οριοθέτηση του ρέματος από το 2017. Δεν έχει προχωρήσει καμία οριοθέτηση ρέματος παρά τις πλημμύρες του 2016”. Μίλησε για

μεγάλη ευθύνη του Μορέα και πρόσθεσε: “Εσείς ευθύνεστε Δήμος και κράτος. Πρέπει να προηγηθεί η οριοθέτηση του Καραμπογιά”.

Σε νέα παρέμβασή του ο Γ. Μπένος παρουσίασε μια επίσημη άποψη που είχε κατατεθεί, για οριοθέτηση του Καραμπογιά που ξεκινάει από τη μονή Βελανιδιάς, περνάει από τον Ταΰγετο κι εκβάλλει στην Καρδαμύλη, κάνοντας λόγο για ξεφτίλα του ελληνικού Δημοσίου.

Ο κ. Κουτραφούρης διευκρίνισε ότι “δεν πάμε να βοηθήσουμε τον ιδιοκτήτη, που έχει δικαστική απόφαση άρσης επίταξης. Το φλέγον είναι το θέμα πρόσβασης στο 7ο Γυμνάσιο”.

Στην τοποθέτησή του ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος συμφώνησε ότι “προφανώς έπρεπε να έχει γίνει η οριοθέτηση” και σημείωσε: “Είμαστε εγκλωβισμένοι, περιμένουμε το υπουργείο να καταθέσει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επρεπε να έχουμε συνολική πράξη εφαρμογής, η μεμονωμένη, όμως, δεν άρει τη συνολική πράξη”.

Τέλος, ο κ. Τζαμουράνης δήλωσε πως καταψηφίζει “για να υπερτονίσουμε ότι δεν λύνονται τα προβλήματα με μεμονωμένες ενέργειες, για να υπάρξει οριοθέτηση και συνολική αναθεώρηση πολεοδομικής μελέτης”.