Προγραμματική σύμβαση για ενεργειακή αναβάθμιση του Μητροπολιτικό Μέγαρο

Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της Μητρόπολης Μεσσηνίας για την υλοποίηση του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση Μητροπολιτικού Μεγάρου”, ενέκρινε χθες κατά πλειοψηφία, η Δημοτική Επιτροπή.

Με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού έχει εγκριθεί η “Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Καλαμάτας 2021-2027”, στην οποία περιλαμβάνεται και το έργο “Ενεργειακή Αναβάθμιση Μητροπολιτικού Μεγάρου” με προϋπολογισμό 1.100.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, το Μητροπολιτικό μέγαρο είναι κτήριο ηλικίας 50 ετών, που χρήζει εκσυγχρονισμού.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης (ψήφισε λευκό) παρατήρησε ότι αντί του Μητροπολιτικού Μεγάρου θα έπρεπε να γίνει το διατηρητέο – παλιό ξενοδοχείο “Αχίλλειον”, “ένα κτήριο που ρημάζει, που γίνεται πιο επικίνδυνο και δύσκολα ανατάξιμο”, εκτιμώντας πως μπορούσε απευθείας να το χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δημήτρης Οικονομάκος (καταψήφισε) είπε ότι “έπρεπε να το κάνει η Περιφέρεια. Δεν μπορεί να το κάνει, δεν έχει δουλειά ο Δήμος να εμπλέκεται”.

Απαντώντας ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε ότι “είναι δημόσιο κτήριο που ανήκει στη Μητρόπολη. Δεν το βλέπουμε ως ιδιωτικό”.

Γ.Σ.