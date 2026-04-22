Πρωτοψάλτης: Οι θανατώσεις αιγοπροβάτων θα συνεχιστούν – Συμπληρωματικό μέτρο ο εμβολιασμός (Βίντεο)

Στα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews.

Ο κ. Πρωτοψάλτης ανέφερε ότι η απαγόρευση διακίνησης ζωικών προϊόντων από τη Λέσβο έγινε με μοναδικό γνώμονα να μην υπάρχει ο ιός στην εφοδιαστική αλυσίδα και βγει από το νησί. Διευκρίνισε ότι «δεν είναι το ίδιο το τυρί το οποίο έχει πρόβλημα, αλλά η συσκευασία, τα τελάρα, οι παλέτες, τα φορτηγά, ο ρουχισμός, δηλαδή η εφοδιαστική αλυσίδα».