ΡΑΑΕΥ: Διπλασιάστηκε το μερίδιο των σταθερών τιμολογίων ρεύματος το 2025

Συγκεκριμένα οι οικιακοί μετρητές με σταθερά τιμολόγια ήταν 867.161 τον Ιανουάριο πέρυσι (ποσοστό 14,72 % του συνόλου) και αυξήθηκαν σε 1.653.984 το Δεκέμβριο (μερίδιο 27,83 %). Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι καταναλωτές επέλεξαν την προβλεψιμότητα και την προστασία από τις διακυμάνσεις των τιμών, που εξασφαλίζουν τα σταθερά τιμολόγια.
Η πλειονότητα των καταναλωτών μετακινήθηκε στα μπλε εγκαταλείποντας τα "πράσινα" τιμολόγια που μειώθηκαν σε 3.446.037 (ποσοστό 57,98 %) από 4.140.451 στην αρχή του χρόνου (ποσοστό 70,26 %). Παρά τη σημαντική μείωση, τα πράσινα τιμολόγια εξακολουθούν να καλύπτουν την πλειονότητα των καταναλωτών. Μικρότερες απώλειες είχαν και τα κίτρινα (κυμαινόμενα) τιμολόγια που περιορίστηκαν στο 14,19 % της αγοράς , από 15,02 % στην αρχή του χρόνου.
Από τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ προκύπτει επίσης ότι η ΔΕΗ παραμένει με διαφορά ο μεγαλύτερος προμηθευτής διατηρώντας το μερίδιο του 2024 σε πλήθος μετρητών (71,84 % πέρυσι από 71,65 % το 2024).
Στη χαμηλή τάση το μερίδιο της ΔΕΗ ήταν 70,96 % (ακολουθούν Protergia με 8,78 %, Ζενίθ με 4,85 % και Ήρων με 4,67 %). Στη μέση τάση το μερίδιο της ΔΕΗ ήταν 52,54 % (Protergia: 18,11 %, Ήρων: 11,53 %, NRG: 5,46 %). Στην υψηλή τάση (μεγάλες επιχειρήσεις) η ΔΕΗ έχει το 54,99 % και ακολοθουν METLEN (16,33%) και Ήρων (13,07 %). Διαφορετική είναι η εικόνα των μεριδίων με κριτήριο τπν όγκο της κατανάλωσης: στη χαμηλή και τη μέση τάση η ΔΕΗ παραμένει πρώτη με 60,99 % και 34,04 % αντίστοιχα ενώ στην υψηλή τάση το μεγαλύτερο μερίδιο έχει η METLEN με 52,06 %.
Το 2025 καταγράφεται επίσης σημαντική μείωση των καταναλωτών σε καθεστώς καθολικής υπηρεσίας, που ήταν πάνω από 170.000 στο τέλος του 2024 και περιορίστηκαν σε 85.000 το Δεκέμβριο του 2025.
ΑΠΕ-ΜΠΕ