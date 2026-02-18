Σε καρναβαλικούς ρυθμούς μπαίνει η Τριφυλία

Σε καρναβαλικούς ρυθμούς θα κινηθεί όλο το τριήμερο από το Σάββατο μέχρι και τη Καθαρά Δευτέρα η Τριφυλία, με αποκορύφωμα το Φιλιατρινό Καρναβάλι το μεσημέρι της Κυριακής.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν έχει ως εξής:

Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου

Κοινότητα Κεφαλόβρυσης (Ρίπεσι), ώρα 10.30 π.μ.

Εικαστικό Εργαστήρι για μικρούς και μεγάλους κατασκευής καρνάβαλου. Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 5.30 μ.μ. παραδοσιακό γλέντι και κάψιμο του καρνάβαλου στη Μεγάλη Βρύση του χωριού.

Κεντρική Πλατεία Γαργαλιάνων, ώρα 11.00 π.μ.

Αποκριάτικες δράσεις δρόμου. Κλόουν, ταχυδακτυλουργός, ξυλοπόδαροι, παραδοσιακό γαϊτανάκι, μουσική και χορός.

Κεντρική Πλατεία Κοπανακίου, ώρα 3.00 μ.μ.

Αποκριάτικο ξεφάντωμα! Παράσταση δρόμου σε καρναβαλικούς ρυθμούς με κλόουν, ταχυδακτυλουργό, ξυλοπόδαρους και παραδοσιακό γαϊτανάκι!!

Κεντρική Πλατεία Κυπαρισσίας , ώρα 5.00 μ.μ.

4η Ποδαράτη Παρέλαση με καρναβαλιστές αλλά και ξυλοπόδαρους, ζογκλέρ, ακροβάτες και φιγούρες καρτούν. Φαντασία, ρυθμό και χρώματα που θα μαγέψουν μικρούς και μεγάλους.Με τη συνεργασία του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κυπαρισσίας ΜΕΣΚ , του Συλλόγου Γυναικών Κυπαρισσίας ΓΑΙΑ, τους Συλλόγους Γονέων καιΚηδεμόνων των σχολείων της πόλης και του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας.

Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου, ώρα 1.00 μ.μ.

Φιλιατρινό καρναβάλι.

Καρναβαλική παρέλαση πεζοπόρων τμημάτων, αρμάτων, ξυλοπόδαρων, ακροβατών, ζογκλέρ και εντυπωσιακών καρτούν ύψους 3,5 μέτρων. Φαντασία, μουσική και χορός σε τρελούς καρναβαλικούς ρυθμούς.

Σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Φιλιατρών και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των σχολικών μονάδων της πόλης.

Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου.

Πέταγμα χαρταετού και σαρακοστιανά.

Στην Αγία Κυριακή σε συνεργασία με το Σύλλογο Αγίας Κυριακής.

Στον Αετό σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών.

Στην Χριστιανούπολη σε συνεργασία με το Σύλλογο Φιλοπροόδων Χριστιανούπολης.

Κούλουμα στη Μαραθόπολη με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαραθόπολης.

Κ.Μπ.