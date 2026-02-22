Παράταση για τη σήραγγα Πεταλιδίου ζήτησε ο ανάδοχος

Αίτημα παράτασης ενός ακόμα χρόνου, μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου του 2027, κατέθεσε χθες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο ανάδοχος για το έργο της κατασκευής της υπόγειας σήραγγας στην παράκαμψη Πεταλιδίου, στον αρχαιολογικό χώρο.

Αρμόδια πηγή της Περιφέρειας, ωστόσο, εκτίμησε ότι το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί μέσα στο 2026.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η διάνοιξη της σήραγγας είναι ένα δύσκολο έργο, που μπορεί να ολοκληρωθεί (σε επίπεδο διάνοιξης της τρύπας) μέσα στο καλοκαίρι. Μέχρι τώρα έχουν διανοιχθεί γύρω στα 70 μέτρα και από τις δύο πλευρές της σήραγγας, που θα έχει συνολικό μήκος 280 μέτρα.

“Αν συνεχίσουμε έτσι, η σήραγγα θα παραδοθεί μέσα στον χρόνο”, μας επισημάνθηκε σχετικά.

Το έργο της παράκαμψης Πεταλιδίου είναι προϋπολογισμού 13 εκ. ευρώ και υλοποιείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το έργο στο τμήμα Τζάνε – Καλαμάκι του δρόμου Ριζόμυλος - Κορώνη, μήκους 7,4 χιλιομέτρων, ξεκίνησε το 2014, με σκοπό να ολοκληρωθεί στο τέλος 2015, στα όρια του τότε Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ενωση και 10 και πλέον χρόνια μετά δεν έχει ολοκληρωθεί.

ΔΡΟΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΑ – ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ

Οσον αφορά το έργο βελτίωσης του δρόμου Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι, προϋπολογισμού 19.990.000 ευρώ, σύμφωνα με την ίδια πηγή, αναμένεται να εγκριθεί συμπληρωματική σύμβαση 3,1 εκ. ευρώ, ώστε να κατασκευαστεί η γέφυρα στην Ευαγγελίστρια και να γίνει λειτουργικός ο δρόμος, για να παραδοθεί και να κυκλοφορηθεί. Η εκτίμηση είναι ότι αυτό θα γίνει μέσα στο 2026.

Παρεμβάσεις βελτίωσης θα γίνουν και στη γέφυρα του Λαγκούβαρδου, αλλά η νέα γέφυρα που προβλεπόταν στο έργο, θα γίνει με άλλη εργολαβίας.