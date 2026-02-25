Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας: Αρνητική απόφαση για διαγραφές οφειλών

Απορρίφθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας το αίτημα παραγωγών και εμπόρων για τη διαγραφή των βεβαιωμένων οφειλών των ετών της πανδημίας Covid-19, από τέλη δραστηριοποίησης στο κυριακάτικο παζάρι Κοπανακίου.

Στη σχετική εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραχώρησης θέσεων κυριακάτικης αγοράς Κοπανακίου, μεταξύ άλλων τονίζεται: «Οι βεβαιωμένες οφειλές προς τους δήμους δεν δύναται να διαγραφούν παρά μόνο στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου. Οι ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19 αφορούσαν κατά κύριο λόγο: Αναστολές καταβολών. Δυνατότητες ρύθμισης και παρατάσεις προθεσμιών και όχι τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών, εκτός αν ρητά ορίζεται. Το επικαλούμενο επιχείρημα της οικονομικής δυσχέρειας λόγω Covid-19 αν και κατανοητό, δεν συνιστά νόμιμο λόγο διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών, ιδίως αν πρόκειται για ετήσιο τέλος, το οποίο απορρέει από τον κανονισμό λειτουργίας του κυριακάτικου παζαριού, καθώς δεν διασφαλίζεται η ισότιμη μεταχείριση των παραγωγών και εμπόρων».

Η αρμόδια αντιδήμαρχος Μαρία Παναγοπούλου στην εισήγησή της ανέφερε: «Στο με αριθ. πρωτ. 17176/15-12-2025 έγγραφο, υπογεγραμμένο από περίπου 60 παραγωγούς και εμπόρους που δραστηριοποιούνται στην κυριακάτικη αγορά Κοπανακίου, μετά από έλεγχο διαπιστώσαμε ότι ένας μεγάλος αριθμός των υπογραφόντων (περίπου 25) δεν πληροί τις προϋποθέσεις του κανονισμού λειτουργίας της κυριακάτικης αγοράς Κοπανακίου, με ό,τι συνεπάγεται αυτό και οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους παραγωγούς και εμπόρους έχουν αποδεχθεί τις οφειλές τους με υπεύθυνη δήλωσή τους».

Έτσι η Δημοτική Επιτροπή απέρριψε ομόφωνα το αίτημα των παραγωγών και εμπόρων για τη διαγραφή των βεβαιωμένων οφειλών των ετών της πανδημίας Covid-19 και πρότεινε να ενημερωθούν από το αρμόδιο τμήμα του δήμου για τις δυνατότητες ρύθμισης της οφειλής τους ή για άλλες νόμιμες διευκολύνσεις που τυχόν προβλέπονται.