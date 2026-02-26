Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Ερωτήματα για την αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων

Ο κ. Κατρίτσης μεταξύ άλλων ανέφερε: «Τον Ιούνιο 2025 υπογράψατε πέντε συμβάσεις υπηρεσίας συνολικού ποσού 64.480 ευρώ με εταιρεία στη Λακωνία για «διαχείριση - αποκομιδή ογκωδών στερεών αστικών αποβλήτων» ανά δημοτική ενότητα. Τι έγινε με αυτές τις συμβάσεις; Υλοποιήθηκαν αυτές οι υπηρεσίες; Έγινε διαχείριση και αποκομιδή από τη συγκεκριμένη εταιρεία μέσα στο 2025; Γιατί σε διάφορα σημεία του Δήμου Τριφυλίας υπήρχαν αλλά και υπάρχουν διάσπαρτες παράνομες χωματερές του δήμου; O κ. Βλάχος στη συνεδρίαση λογοδοσίας στις 19/1 είπε απαντώντας στην κ. Παναγιωτοπούλου: «Είχαμε υπογράψει μια σύμβαση. Τη σταματήσαμε γιατί ήταν ασύμφορη». Στις 13/2 ανέβηκαν στο «Διαύγεια» πέντε οφειλές για δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημόσιων συμβάσεων για τις ΔΕ Αετού, Γαργαλιάνων, Αυλώνος, Φιλιατρών, Κυπαρισσίας, συνολικού ποσού 54.352,67 ευρώ. Αφού σταματήσατε τη σύμβαση γιατί εμφανίζονται ως οφειλές 54.352,67 ευρώ; Έκανε η εταιρεία κάποιες από τις υπηρεσίες της σύμβασης και σε ποιες δημοτικές ενότητες έγινε διαχείριση και αποκομιδή ογκωδών στερεών αστικών αποβλήτων;». Στη συνέχεια τόνισε: «Στις 30 Δεκεμβρίου 2025 υπογράψατε σύμβαση ποσού 33.480 ευρώ για εργασία σπαστήρα με χειριστή για τον καθαρισμό, θρυμματισμό φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών στερεών αποβλήτων. Στη σύμβαση αναφέρεται: «Η παροχή υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με την αριθ. πρ.28/2025 μελέτη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου». Στη συνεδρίαση λογοδοσίας στις 19 Ιανουαρίου 2026 ο κ. Βλάχος σε ερώτηση της κ. Παναγιωτοπούλου για τα ογκώδη αντικείμενα απάντησε: «Θα τα πάρει αυτός. Η εταιρεία που θα τα σπάσει» και για τη μεταφορά τους που ρωτήθηκε ο κ. Βλάχος απάντησε: «Θα τα αναλάβει αυτός. Έχει στο Χαλαζόνι δικό του».

Το Σάββατο 14/2 ο σπαστήρας δούλευε στα παλιά σφαγεία Κυπαρισσίας. Τη Δευτέρα 16/2 φορτηγά του Δήμου Τριφυλίας μετέφεραν τα τεμαχισμένα απόβλητα στον βιολογικό καθαρισμό Κυπαρισσίας μετατρέποντας πάλι τον εκεί χώρο σε παράνομη χωματερή. Το ίδιο έκαναν φορτηγά του δήμου και την Τετάρτη 18/2. Γιατί; Ποιος ο λόγος; Ποιες οι υποχρεώσεις από τη σύμβαση που έχετε υπογράψει; Φέτος, θα επαναληφθεί το φαινόμενο με τις διάσπαρτες παράνομες χωματερές με ευθύνη του Δήμου Τριφυλίας; Ποιο είναι το σχέδιό σας για τη διαχείριση - αποκομιδή ογκωδών στερεών αποβλήτων έτους 2026; Στη σημερινή συνεδρίαση να συζητήσουμε προτάσεις και να λάβουμε απόφαση για συγκεκριμένο σχέδιο, τι θέλουμε να γίνει και πώς». Απαντώντας ο κ. Βλάχος τόνισε ότι δεν είπε πως σταμάτησε η σύμβαση, αλλά ότι ήταν ασύμφορη, αφού στοίχιζε 80-85 ευρώ ο τόνος. Τόνισε ότι η περιοχή είναι αγροτική και υπάρχει μεγάλος όγκος από ογκώδη αντικείμενα, κλαδιά και χόρτα. Ενώ στη συνέχεια ανέφερε ότι οι χώροι που θα πηγαίνουν όλα αυτά για την Κυπαρισσία θα είναι ο χώρος του βιολογικού καθαρισμού, στους Γαργαλιάνους τα παλιά σφαγεία και στα Φιλιατρά ο όρχος, όπου εκεί θα είναι προσωρινά, καθώς θα φέρουν σπαστήρα. Επεσήμανε ότι το πρόβλημα θα λυθεί από το κράτος καθώς προχωρά το επόμενο στάδιο στην ΤΕΡΝΑ, που θα δέχεται ογκώδη. Ο αντιδήμαρχος Σωτήρης Μπακούρος επεσήμανε ότι «το πρόβλημα με τα ογκώδη παρουσιάστηκε όταν άνοιξε η ΤΕΡΝΑ και έκλεισε το Αλιμάκι, καθώς μέχρι τότε τα πήγαιναν όλα εκεί. Ο δήμος, όπως και άλλοι δήμοι κάνουν, προχωρά στον θρυμματισμό. Στον βιολογικό της Κυπαρισσίας πήγαν για προσωρινή εναπόθεση για να πάνε για ανακύκλωση.

Εκεί αγοράστηκε μία έκταση 6 στρεμμάτων για περιβαλλοντικό πάρκο, πέρασαν τόσες θητείες και δεν έγινε τίποτα, αυτό το οικόπεδο παραμένει ανεκμετάλλευτο, σκουπίδια έχει και τη λάσπη από τον βιολογικό ρίχνουν, όπως και πλαστικά και λάστιχα. Δεν νομίζω ότι είναι βεβήλωση του περιβάλλοντος η εναπόθεση εκεί των θρυμματισμένων υλικών, μακάρι να προχωρήσει ο θρυμματισμός και στα Φιλιατρά και στους Γαργαλιάνους, να διώξουμε τον κίνδυνο πυρκαγιάς». Ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Τσαφαράς επεσήμανε τη σημασία που έχει η ανακύκλωση και όπως είπε είναι κάτι που το έχει θέσει ξανά, «πρέπει να γίνεται διαχωρισμός των απορριμμάτων και ανακύκλωση, έτσι θα μειωθεί και το κόστος».