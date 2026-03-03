Δήμος Πύλου - Νέστορος: Εγκρίθηκε η εφάπαξ οικονομική ενίσχυσης λόγω γέννησης παιδιού

Το κανονιστικό πλαίσιο για τη χορήγησης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (από 3.000 έως 5.000 ευρώ), λόγω γέννησης παιδιού στο Δήμο Πύλου – Νέστορος, ενέκρινε και θέσπισε το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία.

Σύμφωνα με το πλαίσιο που ψήφισε το Δ.Σ. Πύλου – Νέστορος, όπως καταγράφεται, μεταξύ άλλων, σε διάφορα άρθρα:

“Θεσπίζεται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση λόγω γέννησης τέκνου, ως μέτρο κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, με σκοπό τη στήριξη των οικογενειών και την ενίσχυση της γονιμότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονιστικού πλαισίου.

Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι οικογένειες στις οποίες γεννιέται τέκνο, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο γονέων είναι δημότης του Δήμου. 2. Η οικογένεια έχει μόνιμη και πραγματική κατοικία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου κατά τον χρόνο γέννησης του τέκνου και κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. 3. Υποβάλλεται εμπρόθεσμα πλήρης αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Ως βασικό οικονομικό κριτήριο λαμβάνεται το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1).

Εισοδηματικά κριτήρια: Τίθεται ανώτατο εισοδηματικό όριο ως εξής: έως 40.000 ευρώ για οικογένεια με ένα τέκνο, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο. Τα ανωτέρω όρια χαρακτηρίζονται ως κοινωνικά διευρυμένα, προκειμένου να καλύπτεται ευρύ φάσμα οικογενειών, χωρίς να χάνεται ο κοινωνικός χαρακτήρας της παροχής.

Περιουσιακά κριτήρια: Λαμβάνεται υπόψη η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας της οικογένειας, όπως αυτή προκύπτει από τη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9). Ως ανώτατο όριο ορίζεται το ποσό των 250.000 ευρώ, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας έως επιφάνειας 150 τ.μ., ώστε να μη θίγονται οικογένειες με ιδιόκτητη κύρια κατοικία που δεν διαθέτουν αυξημένη οικονομική ευχέρεια.

Κοινωνικά κριτήρια: Συνεκτιμώνται ιδίως τα ακόλουθα κοινωνικά κριτήρια: μονογονεϊκή οικογένεια, τριτεκνική ή πολυτεκνική ιδιότητα, ύπαρξη μέλους με αναπηρία στο νοικοκυριό, λοιπές κοινωνικές συνθήκες που αυξάνουν τις ανάγκες της οικογένειας.

Τα κοινωνικά κριτήρια λειτουργούν ενισχυτικά και επηρεάζουν το ύψος της παροχής.

Η οικονομική ενίσχυση καθορίζεται κλιμακωτά, με ανώτατο ποσό τα 5.000 ευρώ, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: έως 30.000 ευρώ, 5.000 ευρώ. 30.001 – 40.000 ευρώ, 4.000 ευρώ, άνω των 40.000 ευρώ, 3.000 ευρώ”.