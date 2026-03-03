eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 03 Μαρτίου 2026 15:55

Ορκίστηκαν 3 δημοτικοί αστυνομικοί στον Δήμο Μονεμβασιάς

Γράφτηκε από την

Ορκίστηκαν 3 δημοτικοί αστυνομικοί στον Δήμο Μονεμβασιάς

Premium Strom

Πραγματοποιήθηκε χθες στο δημαρχείο Μονεμβασιάς, η ορκωμοσία τριών υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας, παρουσία του δημάρχου και υπηρεσιακών στελεχών.

Η ορκωμοσία αυτή σηματοδοτεί την επαναλειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας στον Δήμο Μονεμβασίας μετά την κατάργησή της τα προηγούμενα χρόνια. Η ενίσχυση της υπηρεσίας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση και αναβάθμιση ενός θεσμού που συμβάλλει ουσιαστικά στην καθημερινότητα των πολιτών.

Οι τρεις υπάλληλοι θα αναλάβουν καθήκοντα για:

• την εφαρμογή των κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου,
• την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και της εύρυθμης στάθμευσης,
• την προστασία των κοινόχρηστων χώρων,
• τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής στην τοπική κοινωνία.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Ηρακλής Τριχείλης ανέφερε: "Η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας αποτελεί ουσιαστική ανάγκη για τον Δήμο μας. Με σταθερά βήματα ενισχύουμε τις υπηρεσίες μας, ώστε να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στα ζητήματα της καθημερινότητας και να διασφαλίζουμε ένα οργανωμένο και λειτουργικό αστικό περιβάλλον. Η δημοτική αρχή παραμένει προσηλωμένη στη συνεχή ενίσχυση των δομών του Δήμου, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο θεσμικό εργαλείο προς όφελος των πολιτών".

Κατηγορία Δήμοι
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις