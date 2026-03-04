Δήμος Μεσσήνης: Ζητεί χρηματοδότηση για αποκατάσταση δρόμων

Τις καταστροφές που προκλήθηκαν σε αρκετούς δημοτικούς δρόμους, εξαιτίας κατολισθήσεων, από την κακοκαιρία κυρίως του Φεβρουαρίου, επισήμανε ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την περασμένη Παρασκευή.

Πληροφόρησε ότι έχουν γίνει οι σχετικές εκτιμήσεις με προϋπολογισμό, δηλώνοντας πως “έχουμε προετοιμάσει τον πίνακα, που θα υποβληθεί στο υπουργείο Εσωτερικών για χρηματοδότηση.

Πέρα από την αποκατάσταση ζημιών πρέπει να γίνουν κι έργα υποδομής, που θα κάνουν πιο ανθεκτικές τις περιοχές”.

Αναλυτικά, ενημερώνοντας το Συμβούλιο, ο δήμαρχος παρατήρησε πως “τα μεγαλύτερα προβλήματα αφορούν κατολισθήσεις σε πολλά σημεία, μεγάλες κατολισθήσεις. Οταν στεγνώσει ο καιρός, θα δούμε τι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν”.

Μίλησε για άρση επικινδυνότητας, αναφέροντας ότι “δουλέψαμε σε όλα τα σημεία και συνεργεία μηχανικών του Δήμου κατέγραψαν τις ζημιές με λεπτομέρεια”.

Ο κ. Αθανασόπουλο σημείωσε ότι “η μεγαλύτερη ζημιά έχει γίνει στον δημοτικό δρόμο που συνδέει το Παλαιόκαστρο με το Κυνηγού. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Ακόμα, στον δρόμο από την Αρκαδική Πύλη στα Ζερμπίσια. Σε 3 σημεία υπάρχουν κατολισθήσεις, διάβρωση του οδοστρώματος. Στα σημεία αυτά υπάρχουν πινακίδες ενημέρωσης για να αντιμετωπιστεί η επικινδυνότητα. Και ακόμα στους δρόμους Ρευματιά – Μάλθη και Νεοχώρι – Ζερμπίσια. Η άσφαλτος, η δημοτική οδοποιία έχει πάθει αρκετή ζημιά”.

Είπε και για “8 νοικοκυριά που επλήγησαν στον οικισμό Τζάνε. Είναι κοντά τους ο Δήμος έχει κινηθεί η διαδικασία για να τους καταβληθεί η αποζημίωση που δικαιούνται”.

Συνοψίζοντας, ο δήμαρχος υποστήριξε ότι “ο Δήμος Μεσσήνης κρατήθηκε σε καλά επίπεδα, καθώς είχαν γίνει καθαρισμοί ρεμάτων. Παλιότερα με μικρότερες βροχοπτώσεις, πλημμύριζαν τα ρέματα, όπως στου Τυφλού. Καθοριστική στον καθαρισμό ήταν η συμβολή της Περιφέρειας. Δούλεψαν τα έργα ομβρίων που έγιναν στη Μεσσήνη και οι καθαρισμοί από τη ΔΕΥΑΜ. Χρειάζεται να αποκαταστήσουμε ζημιές και να θωρακίσουμε περιοχές”.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστα Γεωργακόπουλου, είπε ότι “χρειάζεται φωτογραφικό υλικό, τεκμήρια για να κηρυχθεί μια περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης”. Σε απάντησή του στον σύμβουλο της μείζονος μειοψηφίας Γιάννη Μπαρακάρη, ενημέρωσε πως “στο κάμπινγκ στο Πεταλίδι η αποκατάσταση θα γίνει από το έργο αντιδιαβρωτικής προστασίας, που θα προκηρύξει το επόμενο διάστημα η Περιφέρεια Πελοποννήσου”.

Επιτροπή καταγραφής ζημιών

Τριμελή επιτροπή υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου Μεσσήνης για την καταγραφή των ζημιών και την αξιολόγηση των αιτήσεων για την καταβολή αποζημιώσεων ή ενισχύσεων μετά από θεομηνίες, συγκρότησε με απόφασή του ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος. Τη συγκροτούν οι: 1. Αθανασόπουλος Ιωάννης, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών ως πρόεδρος, 2. Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος, Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού, υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, ως μέλος, 3. Καλογεροπούλου Παγώνα – Ναταλία , Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας, Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών, ως μέλος.

Στο σκεπτικό της απόφασης επισημαίνεται “η ανάγκη καταγραφής των ζημιών σε οικίες, εξαιτίας των φυσικών καταστροφών” και αναφέρονται οι αποφάσεις του γ.γ. Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, των Δημοτικών Κοινοτήτων Λογγάς, Νέας Κορώνης, Χράνων, Αχλαδοχωρίου, Καρποφόρας, Κόκκινου, Πανιπερίου, Πεταλιδίου, Κεφαλληνού, Ρευματιάς, Λευκοχώρας, Αμφιθέας, Τρικόρφου, Παλαιοκάστρου, Μεσσήνης και Ζερμπισίων.

Γ.Σ.