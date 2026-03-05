Εκκληση για καθαρές θάλασσες από το Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Εκκληση σε όλους τους πολίτες να διατηρήσουν καθαρές τις θάλασσες εν όψει του Πάσχα, απευθύνει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας. Κατά την περίοδο αυτή παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες και κυβερνήτες σκαφών, οι επαγγελματίες αλιείς, καθώς και οι επισκέπτες παράκτιων περιοχών να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η Λιμενική Αρχή συστήνει τα ακόλουθα:

- Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη απορριμμάτων, πλαστικών,

διχτυών, λαδιών ή άλλων ρυπογόνων ουσιών στη θάλασσα και στις

ακτές.

- Τα απορρίμματα να απορρίπτονται αποκλειστικά στους προβλεπόμενους κάδους.

- Να αποφεύγεται η άναρχη αγκυροβολία σε περιοχές με θαλάσσια

λιβάδια και ευαίσθητα οικοσυστήματα.

- Σε περίπτωση διαπίστωσης θαλάσσιας ρύπανσης, να ενημερώνεται

άμεσα η Λιμενική Αρχή.

Το Λιμεναρχείο Καλαμάτας υπενθυμίζει ότι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί ευθύνη όλων μας και η μη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία επισύρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

“Ας διαφυλάξουμε τις θάλασσές μας καθαρές, διασφαλίζοντας ένα ασφαλές και ποιοτικό περιβάλλον για όλους. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή αναφορά περιστατικού, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την κατά τόπους Λιμενική Αρχή στο τηλ.: 2721022218”, καταλήγει η ανακοίνωση.