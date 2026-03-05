Εκκληση για καθαρές θάλασσες από το Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Η Λιμενική Αρχή συστήνει τα ακόλουθα:
- Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη απορριμμάτων, πλαστικών,
διχτυών, λαδιών ή άλλων ρυπογόνων ουσιών στη θάλασσα και στις
ακτές.
- Τα απορρίμματα να απορρίπτονται αποκλειστικά στους προβλεπόμενους κάδους.
- Να αποφεύγεται η άναρχη αγκυροβολία σε περιοχές με θαλάσσια
λιβάδια και ευαίσθητα οικοσυστήματα.
- Σε περίπτωση διαπίστωσης θαλάσσιας ρύπανσης, να ενημερώνεται
άμεσα η Λιμενική Αρχή.
Το Λιμεναρχείο Καλαμάτας υπενθυμίζει ότι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί ευθύνη όλων μας και η μη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία επισύρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
“Ας διαφυλάξουμε τις θάλασσές μας καθαρές, διασφαλίζοντας ένα ασφαλές και ποιοτικό περιβάλλον για όλους. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή αναφορά περιστατικού, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την κατά τόπους Λιμενική Αρχή στο τηλ.: 2721022218”, καταλήγει η ανακοίνωση.