Ακόμα μια παράταση για τα αρχαία Υπαπαντής

Παράταση για άλλους 3 μήνες, μέχρι τις 6 Ιουνίου, για την ολοκλήρωση της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για τα αρχαία στην πλατεία Υπαπαντής, ενέκρινε χθες η Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας.

Η παράταση δίνεται για να ολοκληρωθούν οι εργασίες προστασίας και ανάδειξης των αρχαιοτήτων. Και με την παράταση αυτή η συνολική διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης διαμορφώνεται σε 54 μήνες (4,5 χρόνια). Στη σύμβαση μετέχουν ο Δήμος Καλαμάτας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το υπουργείο Πολιτισμού.

Στην εισήγησή του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου ενημέρωσε ότι την παράταση ζήτησε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, λόγω των παρατεταμένων αντίξοων καιρικών συνθηκών και των νερών της βροχής που παραμένουν στο σκάμμα.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης εξέφρασε τον προβληματισμό και την αγωνία του για τις αλλεπάλληλες παρατάσεις στην υπόθεση των αρχαίων της Υπαπαντής και αν με τη νέα αυτή παράταση θα ολοκληρωθεί το έργο της προστασίας και ανάδειξης. Ακόμα, έθεσε το το θέμα της πλήρους αντίρρησης του μελετητή του έργου ανάπλασης της πλατείας Υπαπαντής – αρχιτέκτονα Γιώργου Αλμπάνης στην παρέμβαση του πράσινου που υλοποιήθηκε στο έργο από τον Δήμο Καλαμάτας και την ανάγκη διόρθωσης.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος απάντησε ότι δεν το έχει συζητήσει ακόμα με τις υπηρεσίες του Δήμου κι ενημέρωσε πως στην ανάδειξη των αρχαίων δεν προβλέπονται στέγαστρα.

Ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δημήτρης Οικονομάκος έκανε λόγο για εύλογη αγωνία, ζήτησε να ολοκληρωθεί, επιτέλους, το έργο και δήλωσε πως χάθηκε η ευκαιρία για μια μεγάλη ανασκαφή στην πλατεία Υπαπαντής.

Στη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας Ευαγγελία Μηλίτση παρατήρησε ότι “την τρέχουσα περίοδο η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας υλοποιεί τις εργασίες προστασίας και ανάδειξης των αρχαιοτήτων στη ΝΑ γωνία της πλατείας Υπαπαντής, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, Η/Μ, υδραυλική). Δεδομένου ότι οι προς εκτέλεση εργασίες δυσχεραίνονται από τις συνεχείς αντίξοες καιρικές συνθήκες με έντονες και συνεχιζόμενε βροχοπτώσεις ήδη από τα τέλη του 2025, δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης μέχρι τις 6 Μαρτίου, καθώς θα πρέπει να τηρηθούν οι απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας του εργοταξίου και οι υπό κατασκευή νέες υποδομές ανάδειξης και προσβασιμότητας του αρχαιολογικού χώρου θα πρέπει να υλοποιηθούν υπό την προϋπόθεση τήρησης των βέλτιστων συνθηκών τόσο ως προς την ποιότητα των υλικών όσο και ως προς την αρτιότητα της κατασκευής τους”.

Γ.Σ.