Δήμος Τριφυλίας: Ανάδοχος για παιδικές χαρές

Το συνολικό ποσό της οικονομικής προσφοράς είναι 175.272,76 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ενώ ο προϋπολογισμός της μελέτης ήταν ύψους 178.889,84€ (μαζί με ΦΠΑ 24%). Το έργο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και ελαστικών δαπέδων για τη δημιουργία δύο παιδικών χαρών στη Δ.Κ. Κυπαρισσίας και την Τ.Κ. Αρμενιών. Στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων, λειτουργικών και ασφαλών χώρων αναψυχής για μικρούς και μεγάλους επισκέπτες και κατοίκους των περιοχών, προσβάσιμων σε όλους. Ο κάθε χώρος θα περιλαμβάνει παιχνίδια για όλες τις ηλικιακές ομάδες, υλικό απορρόφησης κρούσεων, καθιστικά σε καίριες θέσεις, τόσο για την ορθή επίβλεψη των παιδιών όσο και για την ανάπαυση των επισκεπτών, κάδους απορριμμάτων κ.λπ.

Ο προτεινόμενος εξοπλισμός έχει μελετηθεί ώστε να παρέχει μία πληθώρα δραστηριοτήτων στους χρήστες, καθώς επίσης και να συμβάλει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών.

Να σημειωθεί ότι και στις δύο παιδικές χαρές θα διασφαλίζεται η άνετη, ανεμπόδιστη, αυτόνομη και ασφαλής χρήση, διακίνηση, προσβασιμότητα και προσπελασιμότητα όλων των κοινωνικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ευπαθών ομάδων και ατόμων εμποδιζόμενων ή με ειδικές ανάγκες.

