Επικρίσεις και επιφυλάξεις για το μέλλον του έργου: Βολές από παντού για τον αγωγό ύδρευσης

Οι σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας αντέδρασαν, όμως, ο αντιδήμαρχος και πρώην πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Σαράντος Μαρινάκης, παρότι υπερψήφισε την 4η παράταση του πολύπαθου έργου, εξέφρασε την αγανάκτηση και τον φόβο του ότι το έργο του νέου αγωγού μεταφοράς νερού Φ800 από τις πηγές Πηδήματος στην Καλαμάτα, “θα ξεπεράσει και την επόμενη 10ετία”(!), χθες στο Δ.Σ. της Επιχείρησης.

Την αντίδρασή τους στη νέα παράταση μέχρι τις 24 Αυγούστου 2027 και κυρίως στους λόγους της, επισήμαναν οι σύμβουλοι Βασίλης Κανάκης και Δημήτρης Φαββατάς, εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως ούτε μετά από 1,5 χρόνο θα ολοκληρωθεί.

Αντίθετα, ικανοποιημένοι(!) για το αίτημα της νέας παράτασης από την ανάδοχο εταιρεία και το γεγονός ότι τον φετινό Αύγουστο δεν θα αναγκαστούν να μπουν στην επίπονη και αβέβαιη διαδικασία της διάλυσης της εργολαβίας και της κήρυξης σε έκπτωση του αναδόχου, δήλωσαν ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Ανδρέας Καραγιάννης και ο γενικός διευθυντής Μιχάλης Βασιλειάδης.

Οπως αναφέρθηκε, όλο το 2025 δεν ήρθε η νέα παρτίδα σωλήνων από την Κίνα, γιατί ο ανάδοχος δεν βρήκε το κατάλληλο πλοίο για τη μεταφορά τους στην Καλαμάτα και τώρα προέκυψε ο πόλεμος στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Να τονίσουμε ότι πρόκειται για πολύ σημαντικό έργο που μέσα στο 2025 δεν έγινε ούτε ένα μέτρο στο κύριο μέτωπό του, στον εθνικό δρόμο από τη Θουρία προς την Καλαμάτα, ενώ η νέα παρτίδα σωλήνων αναμενόταν από την Κίνα, από τον Φεβρουάριο του 2025(!).

Μάλιστα, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, την περασμένη Παρασκευή, εξέφρασε μεγαλύτερη ανησυχία, σε σχέση με πριν από ένα μήνα, για το σημαντικό έργο του νέου αγωγού μεταφοράς νερού Φ800, μετά τον πόλεμο στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Στην εισήγηση αναφέρεται ότι η ανάδοχος εταιρεία θεωρεί εφικτή την ολοκλήρωση του έργου εντός της αιτούμενης από αυτή προθεσμίας (στις 24 Αυγούστου 2027).

Αναλυτικά, χθες το μεσημέρι, στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ, ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Κανάκης υπενθύμισε ότι το έργο δημοπρατήθηκε το 2020 και είχε προθεσμία υλοποίησης 2 χρόνια. Παρατήρησε πως “μετά από 3 παρατάσεις και πριν φθάσουμε τον Αύγουστο που λήγει η 3η, δίνουμε παράταση ενός χρόνου. Κάθε απόφαση παράτασης έχει το ίδιο μοτίβο, αναφέρει τους ίδιους λόγους”. Και αναρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, “όλοι αυτοί οι λόγοι, μεταξύ και ο πόλεμος στο Ιράν, θα έχουν εκλείψει σε ένα χρόνο; Βρέθηκαν και πότε καινούργια αρχαία, πέρα από αυτά στο ξεκίνημα του έργου;”.

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Ανδρέας Καραγιάννης απάντησε ότι “ευτυχώς που έκανε αίτηση παράτασης τώρα και δεν ήρθε τον Αύγουστο να μας πει «γεια σας». Μέχρι και χθες δούλευε, έκανε συνδέσεις στα χωριά. Η νομοθεσία της έκπτωσης δεν είναι με τη διοίκηση, είναι με τον εργολάβο. Το καράβι είναι το πρόβλημα για τους σωλήνες”.

Εκφράζοντας αμφιβολίες, ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης αναρωτήθηκε “γιατί τόσο νωρίς η παράταση; Αν δεν είναι συνεπής, κάτι να κάνουμε”.

Επικρίνοντας την πλειοψηφία της διοίκησης, ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρης Φαββατάς επισήμανε πως “την προηγούμενη φορά μας είπατε ότι θα στέλνατε ένα χαρτί ακόμα στον εργολάβο και αν δεν ανταποκρινόταν, θα τον κηρύσσατε έκπτωτο. Και σήμερα βλέπουμε να δίνετε παράταση και να μεταφέρετε την ευθύνη στην επιχείρηση. Πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά το θέμα και με τη Νομική Υπηρεσία”.

Ο γενικός διευθυντής της ΔΕΥΑΚ Μιχάλης Βασιλειάδης απάντησε ότι “έχουν γίνει οχλήσεις προς τον εργολάβο. Αν κάνουμε ειδική εντολή, τι συγκεκριμένο θα του πούμε; Φέρε σε 30 μέρες τους σωλήνες; Το χαρτί πρέπει να έχει ρεαλιστικούς στόχους, για να μην καταπέσει στη Δικαιοσύνη”. Αι πρόσθεσε πως “ζητήθηκε η παράταση, για να μην έχουμε πρόβλημα τον Αύγουστο. Τώρα έχουμε περιθώριο να ελιχθούμε”.

Επιμένοντας στην αμφισβήτησή του ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης ζήτησε “να μας φέρετε το χρονοδιάγραμμα του έργου” και τόνισε: “Θα ψηφίσω την εισήγηση, αλλά είμαι αγανακτισμένος και φοβάμαι το έργο ότι θα ξεπεράσει και την επόμενη 10ετία(!)”.