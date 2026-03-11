Εξηγήσεις για τις υπέρογκες αυξήσεις στα χωριά του Δήμου Καλαμάτας

Οι υπέρογκες και δυσβάστακτες αυξήσεις στα τιμολόγια ύδρευσης της ΔΕΥΑ Καλαμάτας στα χωριά του Δήμου, έγιναν για να υπάρξει εναρμόνιση, σύμφωνα με το νόμο και να μην πληρώνει η Καλαμάτα το νερό των χωριών και για να μπορεί η Επιχείρηση να έχει διαχειριστική επάρκεια και να εκτελεί έργα.

Αυτά υποστήριξαν χθες στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ ο πρόεδρος Ανδρέας Καραγιάννης και ο γενικός διευθυντής Μιχάλης Βασιλειάδης, απαντώντας σε ερωτήσεις – παρεμβάσεις των συμβούλων της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρη Φαββατά και Βασίλη Κανάκη.

Ο γενικός διευθυντής ισχυρίστηκε ότι οι αυξήσεις μέχρι το 2029 είναι 291%, ενώ θα μπορούσε σε κάποιες περιπτώσεις να είναι πάνω από 400%, 500% και 600%(!).

Κατά τη συζήτηση έγινε αναφορά για ατιμολόγητο νερό 40%, για λαθροληψία, για κατάχρηση νερού και για ρολόγια που έβγαζαν και πότιζαν κήπους κι ελιές και μετά τα έβαζαν ξανά.

Να επισημανθεί ότι στη σημερινή λογοδοσία της δημοτικής αρχής στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, ο Β. Κανάκης έχει θέσει θέμα – ερώτηση για “απευθείας αναθέσεις ΔΕΥΑΚ και αύξηση λογαριασμών νερού”.

Στις ερωτήσεις του Δ. Φαββατά ο Ανδρ. Καραγιάννης απάντησε ότι οι υπέρογκες αυξήσεις έγιναν για να έχει πιστοποιήσεις η ΔΕΥΑΚ και τη διαχειριστική επάρκεια να υλοποιεί έργα του ΕΣΠΑ, ενώ υποστήριξε πως “είναι όλα όσα προβλέπονται από το νόμο”.

Ο Μιχ. Βασιλειάδης έκανε λόγο για Κοινή Υπουργική Απόφαση του Μαρτίου που καθορίζει τα τιμολόγια σε όλες τις ΔΕΥΑ της χώρας και μίλησε για “αύξηση εναρμονισμένη ίση με τη μέση αύξηση τιμών καταναλωτή μεταξύ 2026 και 2029” και για “τη ΔΕΥΑΚ που θα εναρμονιστεί μέχρι το τέλος του 2029.

Ανέφερε ως παράδειγμα το κόστος της ενέργειας στα Αρφαρά που “ήταν 227.000 ευρώ, η ΔΕΥΑΚ βεβαίωσε 92.000 ευρώ και εισέπραξε μόλις 55.000 ευρώ”.

Είπε πως το κόστος για κάθε κυβικό στη ΔΕΥΑΚ έπρεπε να είναι 1,84 ευρώ και στοιχίζει 2,90 ευρώ, ενώ παρόμοιες αναφορές με μεγαλύτερες επιβαρύνσεις για την Επιχείρηση έκανε για Αρι, Θουρία, Μικρή Μαντίνεια, Λέικα και Βέργα.

Υποστήριξε, μάλιστα. ότι οι αυξήσεις είναι 291% αντί να είναι 542% στα Αρφαρά, 387% στον Αρι, 407% στη Θουρία και 684% στον Αγιο Φλώρο.

Είπε πως “όλο το κόστος το επωμιζόταν η Καλαμάτα, είναι άδικο να επιβαρύνεται η Καλαμάτα με 25%, για να πληρώνεται το νερό στα χωριά” και πρόσθεσε ότι “αν δεν γίνονταν αυτά, η ΔΕΥΑΚ δεν θα είχε διαχειριστική επάρκεια για να κάνουμε έργα”.

ΤΟ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

* Οσον αφορά το επίμαχο θέμα της ανακαίνισης του νέου κτηρίου γραφείων της ΔΕΥΑΚ, λόγω συντήρησής του (α’ φάση), προϋπολογισμού 60.000 ευρώ, στο παλιό Δημαρχείο της οδού Θουκυδίδου, όπου στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατατέθηκαν 3 προσφορές και το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία “Δ. Μουτσώκος και Συνεργάτες Ε.Ε.” με έκπτωση 1,63%. Οι άλλες δύο προσφορές ήταν 0,32% και 0%.

Ο γενικός διευθυντής ενημέρωσε ότι αυτή η εργολαβία περιλαμβάνει μέχρι και τα δάπεδα κι εξέφρασε την απογοήτευσή για τη διαδικασία, με την προκήρυξη διαγωνισμού για το μεγάλο έργο των 500.000 ευρώ (η απευθείας ανάθεση απορρίφθηκε από τον Επίτροπο), καθώς θα υπάρξει καθυστέρηση.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Β. Κανάκης δήλωσε ότι “καταψηφίζουμε, γιατί το ποσοστό της έκπτωσης δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Επιχείρησης.

Ακόμα, αναφέρθηκε ότι ήδη υπάρχουν 10 προσφορές μέχρι τώρα για τον διαγωνισμό του μεγάλου έργου και ο πρόεδρος Ανδρ. Καραγιάννης εξέφρασε την ανησυχία του για το αποτέλεσμα στο τέλος και την περίπτωση ο ανάδοχος να μην είναι καλός εργολάβος.

Γ.Σ.