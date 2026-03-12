Κινητικότητα για το γήπεδο “Γ. Λουκαρέας”

Κινητικότητα υπάρχει, επιτέλους, για το γήπεδο “Γιώργος Λουκαρέας” στην Καλαμάτα, για την τοποθέτηση νέου πλαστικού τάπητα και άλλες εργασίες βελτίωσης.

Οπως πληροφορηθήκαμε, άνθρωποι της Ομόνοιας που έχουν αναλάβει να συνδράμουν στη μελετητική ετοιμότητα του έργου, συναντήθηκαν χθες με τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Λαζαρίδη και συζήτησαν σε καλό κλίμα, ώστε η μελέτη να προτείνει τελικά ένα έργο με το μικρότερο δυνατό κόστος, που να μπορεί να καλύψει οικονομικά ο Δήμος, με στόχο να δημοπρατηθεί το επόμενο διάστημα.

Να υπενθυμίσουμε ότι το γήπεδο “Γιώργος Λουκαρέας”, στην περιοχή του πεδίου βολής, έχει κλείσει από τον Ιούνιο του 2024.

Γ.Σ.