Βολές Τζαμουράνη για τον νέο αγωγό ύδρευσης Φ800: “Μνημείο αποτυχίας και κακοδιαχείρισης”

Στη συζήτηση του θέματος που έθεσε ο κ. Τζαμουράνης, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος και οι υπεύθυνοι της ΔΕΥΑΚ, αιρετοί και υπηρεσιακοί, απάντησαν πως ζήτησαν την παράταση ολοκλήρωσης του έργου έως τον Αύγουστο του 2027, 5,5 μήνες νωρίτερα από τη λήξη της προηγούμενης παράτασης, γιατί φοβήθηκαν τη διάλυση της σύμβασης και το ενδεχόμενο αίτημα του αναδόχου για αποζημίωση κιόλας. Και όλα αυτά, ενώ οι νέοι σωλήνες του έργου από την Κίνα που αναμένονταν στην Καλαμάτα τον Φεβρουάριο του 2025, κατασκευάστηκαν στο εργοστάσιο τον περσινό Δεκέμβριο(!).

Αναλυτικά, στην τοποθέτησή του ο Β. Τζαμουράνης στάθηκε στην αίτηση του αναδόχου για παράταση, στην οποία κάνει λόγο για “πρωτοφανείς και απρόβλεπτες συνθήκες, που συνιστούν ανωτέρα βία” και για “ανατροπή δικαιοπρακτικών θεμελίων της σύμβασης”. Υπενθύμισε στον δήμαρχο πως “είχατε πει ότι μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου πέρυσι θα ερχόταν στην Καλαμάτα το πλοίο με τη δεύτερη παρτίδα σωλήνων” και σημείωσε πως “ο ανάδοχος μας λέει ότι η παραγωγή των σωλήνων αυτών ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025!”. Ακόμα, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας επισήμανε το ότι δεν βρισκόταν πλοίο που θα μεταφέρει τους σωλήνες και θα μπει στο λιμάνι της Καλαμάτας κι εκτίμησε πως “η καθυστέρηση θα είναι πολύ περισσότερη και από τη νέα παράταση”. Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Ανδρέας Καραγιάννης ενημέρωσε πως στα πλαίσια του έργου έχουν κατασκευαστεί ο νέος αγωγός Φ400 προς τη Μεσσήνη και αγωγοί σύνδεσης σε Ανθεια, Μικρομάνη, Σπερχογεία, Αντικάλαμο, Καλάμι, ενώ έχουν φτιαχθεί 3,6 χιλιόμετρα του Φ800. Ανέφερε πως η νέα παρτίδα των σωλήνων είναι 4,5 χιλιόμετρα και υπάρχει πρόβλημα εξεύρεσης καραβιού που θα τους μεταφέρει από την Κίνα και πληροφόρησε ότι “έχουν πληρωθεί 3.535.000 ευρώ του έργου και απομένουν 5.378.000 ευρώ, πληρωμή 35%”.

Στη δευτερολογία του ο Β. Τζαμουράνης αναρωτήθηκε “σε 5 χρόνια έγινε το 35% και σε έναν χρόνο θα γίνει το υπόλοιπο 65%;”, επέκρινε τη δημοτική αρχή ότι “έχετε αποδεχθεί τη μη υπαιτιότητα του εργολάβου και διαχειριστήκατε επιεικώς το όλο ζήτημα”, χαρακτηρίζοντάς το “μνημείο αποτυχίας και κακοδιαχείρισης εκτέλεσης δημοσίων έργων”. Ο γενικός διευθυντής της ΔΕΥΑΚ Μιχάλης Βασιλειάδης ενημέρωσε ότι “έχουμε στείλει πάνω από 6 οχλήσεις στον ανάδοχο” και μεταξύ άλλων παρατήρησε: “Είμαστε πολύ προβληματισμένοι, δεν είμαστε ικανοποιημένοι από το έργο. Ο ανάδοχος δεσμεύτηκε για έναν παραπάνω χρόνο, δείχνει διάθεση να μην υποχωρήσει, να μην κάνει διακοπή. Εχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί να μην εξελιχθεί σωστά. Το έργο δεν θα ακριβύνει με την καθυστέρηση. Καθόλου σωστή ήταν η απόφαση να φέρει σωλήνες από την Κίνα”.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος απάντησε ότι “δεν υπάρχει κίνδυνος χρηματοδότησης”, εξέφρασε προβληματισμό και αγωνία και δήλωσε πως προέτρεψε τη ΔΕΥΑΚ να στέλνει ειδικές οχλήσεις, όχι εντολές, για να μην τερματιστεί το έργο. Ανέφερε ότι “σύμφωνα με τη Διαχειριστική Αρχή, ο ανάδοχος έχει ενδιαφέρον να κάνει το έργο” και αποκάλυψε πως “εγώ ζήτησα, απαίτησα την παράταση, γιατί αν διαλυόταν η σύμβαση, θα ζητούσε και αποζημίωση 5%”. Ο δήμαρχος εκτίμησε ότι “είμαστε μπροστά με την παράταση, θα μπορούμε να διεκδικήσουμε τη συνέχιση του έργου”, επανέλαβε πως “δεν είμαστε ικανοποιημένοι” και αποδέχθηκε ότι “ο ανάδοχος δεσμεύτηκε για παράλληλα έργα και τα έκανε”.