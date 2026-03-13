Δ.Σ. Καλαμάτας: Ερωτήματα και εξηγήσεις για αυξήσεις και γραφεία της ΔΕΥΑΚ

Η νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΚ με τις υπέρογκες αυξήσεις στα χωριά είναι στη σωστή κατεύθυνση, ενώ η απευθείας ανάθεση για το έργο διαμόρφωσης των νέων γραφείων της επιχείρησης στο παλιό Δημαρχείο της οδού Θουκυδίδου, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ που ακυρώθηκε από τον Επίτροπο, έγινε λόγω του φόβου της έκπτωσης.

Αυτά υποστήριξαν ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Ανδρέας Καραγιάννης και ο γενικός διευθυντής Μιχάλης Βασιλειάδης, στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, στη συνεδρίαση λογοδοσίας, απαντώντας στο θέμα που έθεσε ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Κανάκης.

Αναλυτικά, ο κ. Κανάκης άσκησε κριτική για την επιλογή αναδόχου για το έργο επισκευής και διαμόρφωσης των νέων γραφείων της ΔΕΥΑΚ, με απευθείας ανάθεση, έκανε λόγο για “συντριπτικό ποσοστό συμβάσεων με απευθείας αναθέσεις” και παρατήρησε πως “το Ελεγκτικό ακύρωσε τη σύμβαση. Δεν κατατέθηκε προσφορά με έκπτωση και χάθηκε χρόνος”. Επέκρινε τη “νέα τιμολογιακή αύξηση που είναι μεγάλη, 200% στις κοινότητες και 170% σε οικόπεδα και αγροκτήματα”, εκτίμησε ότι “μπορεί να μην υλοποιηθεί και να ακυρωθεί η ενιαία τιμολόγηση”, μίλησε για “δυσβάστακτο κόστος ενέργειας” και κομματικό δήμαρχο και ρώτησε “τι έχετε κάνει”. Επισήμανε ότι “το 41% του νερού χάνεται”, έκανε λόγο για “αυξανόμενα κέρδη από το 2021”, επέκρινε τη δημοτική αρχή “αντί να δίνετε κίνητρα για να μείνει ο κόσμος στα χωριά” και ζήτησε να μη γίνει καμία αύξηση το 2026.

Ο γενικός διευθυντής Μιχ. Βασιλειάδης ανέφερε ότι η επιλογή ανάθεσης έγινε, γιατί στις 21 Απριλίου εκδικάζεται η έξωση που έχει κάνει στη ΔΕΥΑΚ η Μονή Καλογραιών, εξέφρασε τον φόβο για άμεσα εκτελεστή απόφαση και δήλωσε πως “δεν πήγαμε να κάνουμε κάτι ύποπτο”. Ενημέρωσε ότι “στις αναθέσεις κάτω από 30.000 ευρώ, καλούμε πάνω από 3 ενδιαφερόμενους” και μίλησε για “απευθείας για να προλάβουμε τις προθεσμίες”. Δήλωσε ότι η νέα τιμολογιακή πολιτική είναι νόμος του κράτους και πως το ενιαίο τιμολόγιο και η εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική είναι υποχρεωτικά. Εκτίμησε ότι “τέλος του 2029 θα έχουμε πλήρη ανάκτηση του κόστους” και είπε πως αναλυτικά τα κόστη παρουσιάστηκαν στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ.

Στη δευτερολογία του ο Β. Κανάκης επέκρινε το γεγονός ότι η απάντηση δόθηκε από τον διευθυντή και όχι από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο της επιχείρησης. Σημείωσε ότι δεν μπορεί να δεχθεί “μία επιχείρηση με κερδοφορία να επιβάλει μεγαλύτερα κόστη στο νερό” κι επανέλαβε το 41% του νερού που χάνεται. Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Ανδρ. Καραγιάννης δήλωσε ότι “πρέπει να πάρουμε πιστοποίηση για να κάνουμε τα έργα. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για τις υπογραφές της τιμολογιακής πολιτικής”. Εκτίμησε πως “ο καποδιστριακός Δήμος Αρφαρών, αν δεν ερχόταν στον Δήμο Καλαμάτας, δεν θα μπορούσε να βγάλει τα έξοδά του για την ύδρευση” και πρόσθεσε: “Ο κάτοικος της Φυτειάς και της Ράχης δεν έχει περισσότερα έσοδα από τον κάτοικο των Αρφαρών. Επρεπε να κάνουμε αύξηση 500% για να πληρώσουμε μόνο τα έξοδα για τη ΔΕΗ. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η νέα τιμολογιακή πολιτική. Αν το πάρει πίσω το κράτος, εδώ είμαστε”. Τέλος, ανέφερε ότι “δεν μπορούμε να κάνουμε αστυνόμευση κλεψίματος για κάποιον που βγάζει το ρολόι και ποτίζει παράνομα”.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος είπε ότι “έχουμε υποχρέωση εναρμόνισης” κι ενημέρωσε πως “εξετάζουμε επιμέρους εκπτώσεις σε κοινότητες για εξορθολογισμό”.