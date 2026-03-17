8 προσλήψεις για την Υπηρεσία Καθαριότητας στον Δήμο Τριφυλίας

Την πρόσληψη εποχικού προσωπικού συνολικά 8 ατόμων για το 2026, για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου Τριφυλίας, αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή.

Οι προσλήψεις θα είναι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα 8 μηνών και αφορούν 6 άτομα κλάδου ΥΕ προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων και 2 άτομα ΔΕ οδηγών.

