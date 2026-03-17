Ο Χανδρινός για τα πάρκινγκ στο Νέδοντα

Υποστηρίζει ότι “με την «εντολή» του δημάρχου να εκχωρηθεί η διαχείριση των δημοτικών πάρκινγκ πλήρως σε ιδιώτη”, καταργείται η δυνατότητα των δημοτικών χώρων στάθμευσης του Νέδοντα να παραμένουν δωρεάν για τους πολίτες κατά τις αργίες και τις βραδινές ώρες”.
Ο Σπ. Χανδρινός εκτιμά πως “η πόλη μας χρειάζεται πολιτικές που στηρίζουν την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύουν τη λειτουργικότητα της πόλης - όχι αποφάσεις που συνεχώς επιβαρύνουν τους δημότες”.
Τρίτη, 17 Μαρτίου 2026 17:07
Ο Χανδρινός για τα πάρκινγκ στο ΝέδονταΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
“Τέλος των δωρεάν πάρκινγκ στην Καλαμάτα… με εντολή δημάρχου”, αναφέρει ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός, επικρίνοντας τη δημοτική αρχή.
Υποστηρίζει ότι “με την «εντολή» του δημάρχου να εκχωρηθεί η διαχείριση των δημοτικών πάρκινγκ πλήρως σε ιδιώτη”, καταργείται η δυνατότητα των δημοτικών χώρων στάθμευσης του Νέδοντα να παραμένουν δωρεάν για τους πολίτες κατά τις αργίες και τις βραδινές ώρες”.
