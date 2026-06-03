Bασιλόπουλος: «Καμία μορφή βίας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή»

«Όλοι μας αισθανόμαστε θλίψη και προβληματισμό μπροστά σε γεγονότα που δοκιμάζουν τις αξίες της ανθρώπινης ζωής, της ασφάλειας και του αλληλοσεβασμού.

Τέτοιες στιγμές, όπως η αγριότητα του εγκλήματος στην καρδιά της πόλης μας και ο άδικος χαμός μιας ακόμα γυναίκας - μητέρας δύο παιδιών, δεν προσφέρονται για εύκολα λόγια. Αποτελούν όμως αφορμή για μεγαλύτερη εγρήγορση, ενημέρωση και αλληλεγγύη. Κανένας άνθρωπος που βιώνει φόβο, κακοποίηση ή οποιαδήποτε μορφή βίας δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος.

Ο Δήμος Καλαμάτας διαθέτει το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών, το οποίο παρέχει δωρεάν και με απόλυτη εχεμύθεια ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη, καθώς και διασύνδεση με τις αρμόδιες υπηρεσίες προστασίας και φροντίδας. Επικοινωνία στα τηλέφωνα 27210 99212, 27210 99225, 27210 99222 (Δευτέρα – Παρασκευή, 08:00 – 16:00) και στο email ksg@kalamata.gr.

Παράλληλα, λειτουργεί σε 24ωρη βάση η Γραμμή SOS 15900 για άμεση υποστήριξη και καθοδήγηση.

Η πρόληψη ξεκινά από την ενημέρωση και η προστασία από τη σιωπή που σπάει. Ως κοινωνία οφείλουμε να στεκόμαστε δίπλα σε κάθε άνθρωπο που χρειάζεται βοήθεια, να ακούμε, να στηρίζουμε και να ενθαρρύνουμε την αναζήτησή της. Καμία μορφή βίας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Καμία έκκληση για βοήθεια δεν πρέπει να μένει αναπάντητη».