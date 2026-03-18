Πρόταση να ονομαστεί το Κλειστό της Πύλου “Θανάσης Φιλιππόπουλος”   

Οπως αποφασίστηκε, “η παρούσα απόφαση θα διαβιβαστεί στον δήμαρχο Πύλου Νέστορος κ. Παναγιώτη Καρβέλα, για τις περαιτέρω ενέργειες”.

Στην εισήγησή του ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πύλου Ηλίας Σαρρής ανέφερε: “Εισηγούμαι όπως ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ονομασία του δημοτικού κτηρίου Κλειστό Γυμναστήριο Πύλου του Δήμου Πύλου-Νέστορος σε «Κλειστό Γυμναστήριο Αθανασίου Φιλιππόπουλου», σε αναγνώριση, αλλά και για να τιμηθεί για την προσφορά του ο πρώην δήμαρχος Πύλου Θανάσης Φιλιππόπουλος του Λεωνίδα, που γεννήθηκε στο Κορυφάσιο Μεσσηνίας το 1934. Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και ασχολήθηκε από πολύ νωρίς με την πολιτική. Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, με το οποίο ήταν βουλευτής Μεσσηνίας από το 1977 μέχρι το 1993. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι ως υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου στην κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου από τον Φεβρουάριο του 1987 μέχρι τον Μάρτιο του 1989 αμέσως μετά τον σεισμό του 1986, κινητοποιήθηκε τόσο για την κατασκευή του νέου Νοσοκομείου Καλαμάτας, όσο και για την κατασκευή του νέου επιβατικού σταθμού του Αερολιμένα Καλαμάτας, δύο σημαντικών έργων ανάπτυξης ολόκληρης της Μεσσηνίας.

Έχοντας το «μικρόβιο» της πολιτικής ασχολήθηκε με τα κοινά του δήμου που γεννήθηκε και εκλέχθηκε δήμαρχος το 1999 στον Καποδιστριακό Δήμο Πύλου για τα έτη 1999-2002. Στη θητεία του αυτή πέρα των άλλων σημαντικών έργων στο δήμο, κατασκεύασε το νέο Δημαρχιακό Κατάστημα σε επέκταση του υφισταμένου, εξασφάλισε την αγορά από την Εθνική Τράπεζα της οικίας του Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα και κατασκεύασε το κλειστό Γυμναστήριο Πύλου με κερκίδες χωρητικότητας 400 θεατών, αγωνιστικό χώρο 850 τ.μ. και χώρους ομάδων, διαιτητών, ενδυναμωτηρίου και ιατρείου 280 τ.μ.”.