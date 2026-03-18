Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Καλαμάτας: Πάνω από 36 εκ. Ευρώ τα έσοδα το 2024

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εισήγησης, τα συνολικά έσοδα του Δήμου για το 2024 ανήλθαν σε 36.248.011,76 ευρώ. Από αυτά, τα οργανικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε περίπου 32,83 εκατ. ευρώ, ενώ τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ανήλθαν σε περίπου 2,85 εκατ. ευρώ. Η ανάλυση των εσόδων δείχνει ότι σημαντικό μέρος προέρχεται από τέλη και δικαιώματα, τα οποία ανήλθαν σε περίπου 14,97 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από φόρους και εισφορές διαμορφώθηκαν σε περίπου 10,99 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, οι επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις ανήλθαν σε περίπου 837 χιλιάδες ευρώ. Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία στο τέλος του 2024 ανήλθαν σε 180.949.790,02 ευρώ, εκ των οποίων τα πάγια στοιχεία αντιστοιχούν σε περίπου 114,69 εκατ. ευρώ. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε 4.035.567,02 ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει θετικούς δείκτες ρευστότητας για τη λειτουργία του Δήμου. Σε ό,τι αφορά το προσωπικό, ο μέσος όρος εργαζομένων του Δήμου για το 2024 διαμορφώθηκε σε 826 άτομα, ενώ οι αμοιβές προσωπικού ανήλθαν συνολικά σε 14.135.150,98 ευρώ. Στο πλαίσιο των εξόδων και σε συνάρτηση με τα έσοδα ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης παρατήρησε έλλειμμα της τάξεως των 573.000 ευρώ. Η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου σημείωσε πως στο σύνολο των τελευταίων ετών ο προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός. Η ίδια, υπενθύμισε πως το 2023 παρατηρήθηκε ένα έλλειμμα κοντά στις 700 χιλ. ευρώ, ωστόσο το 2024 μειώθηκε κατά 225 χιλ. ευρώ. Παράλληλα, ενημέρωσε πως την ίδια χρονιά, αν είχαν εισπραχθεί τα προβλεπόμενα έσοδα των 60 δόσεων οι οποίες ανακοινώθηκαν τον Οκτώβριο και όχι στις αρχές του έτους, δίχως τους αναμενόμενους όρους, θα είχε καλυφτεί το έλλειμμα, όπως και έγινε το 2025.

Τ.Αν.