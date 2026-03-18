ΔΕΥΑ Τριφυλίας: Ομόφωνα εγκρίθηκαν τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμός

Το συνολικό ύψος του τεχνικού προγράμματος ανέρχεται σε 11.716.174,51 ευρώ, από τα οποία 11.161.444,90 ευρώ αφορούν το έργο των δικτύων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού Γαργαλιάνων, κάτι που σημαίνει ότι το πρόγραμμα που αφορά έργα σε όλο τον υπόλοιπο δήμο είναι μικρότερο των 600.000 ευρώ. Συγκεκριμένα το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, ο αγωγός μεταφοράς ακαθάρτων και ο αγωγός διάθεσης οικισμού Γαργαλιάνων έχουν ποσό 8.798.929,80 ευρώ και η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Γαργαλιάνων 2.362.515,16 ευρώ.

Όπως τονίζεται στην εισήγηση, οι βασικοί άξονες του τεχνικού προγράμματος για το 2026 είναι: Η ομαλή συνέχιση της πράξης «Δίκτυα αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ΔΕ Γαργαλιάνων», η ενίσχυση της επάρκειας και της ασφάλειας των υδρευτικών υποδομών, η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, η λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ενδεικτικά: Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στη Δημοτική Ενότητα Γαργαλιάνων, μελέτες και παρεμβάσεις αναβάθμισης υδρευτικών δικτύων, έργα διευθέτησης ομβρίων και μικρές τεχνικές παρεμβάσεις, προμήθειες εξοπλισμού και υποδομών ύδρευσης.

Σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό για το 2026, ανέρχεται σε 24.503.954,78 ευρώ, ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τα έξοδα.

Σε ό,τι αφορά τα έσοδα, ξεχωρίζουν οι απαιτήσεις από δημότες (υπόλοιπο ανείσπρακτων οφειλών) που είναι 1.676.352,06 ευρώ, ενώ τα περισσότερα έσοδα είναι από αποθεματικά και επιχορηγήσεις, ύψους 13.796.410,77 ευρώ. Ακολουθούν οι πωλήσεις υπηρεσιών με ποσό 6.484.097,64 ευρώ.

Στα έξοδα, ξεχωρίζουν τα υπό εκτέλεση έργα με ποσό 11.452.916,46, με το μεγαλύτερο μέρος, όπως αναφέραμε, να είναι για τον βιολογικό καθαρισμό και τα δίκτυα Γαργαλιάνων, οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές ύψους 7.611.354,92 ευρώ και το ηλεκτρικό ρεύμα (ΔΕΗ) με ποσό 1.200.000 ευρώ.

