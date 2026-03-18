Η απελευθέρωση της Καλαμάτας στην πλατεία Περιστερίου

Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 205ης επετείου από την απελευθέρωση της Καλαμάτας από τον τουρκικό ζυγό, με αναπαράσταση για πρώτη φορά στην Αθήνα, θα πραγματοποιηθούν στην πλατεία Περιστερίου την Κυριακή, στις 12 το μεσημέρι.

Οι εκδηλώσεις συνδιοργανώνονται από τον Σύλλογο Μεσσηνίων Δυτικής Αττικής και τον Δήμο Περιστερίου, υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας. Συμμετέχουν επίσης ο Σύλλογος Νεδουσέων και το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Περιστερίου.

