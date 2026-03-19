Βασιλόπουλος: Το 50% των ανακυκλώσιμων υλικών της Περιφέρειας Πελοποννήσου συγκεντρώνεται στην Καλαμάτα

Την πορεία της Καλαμάτας στον τομέα της ανακύκλωσης τόνισε σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης, που τιμάται κάθε χρόνο στις 18 Μαρτίου.

Στην τοποθέτησή του, υπογράμμισε ότι η Καλαμάτα έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να καθιερωθεί ως ένας από τους πρωτοπόρους δήμους της χώρας στη διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών.

Όπως σημείωσε, οι δράσεις του Δήμου επικεντρώνονται στη μείωση των αποβλήτων, αποφέροντας τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικονομικά οφέλη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, σύμφωνα με τον ίδιο, στην ενημέρωση και την εκπαίδευση των πολιτών. Μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης, ο Δήμος επιδιώκει να ενισχύσει τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην ανακύκλωση.

Ενδεικτικό της προόδου είναι όπως σημείωσε το γεγονός ότι την τελευταία δεκαετία η Καλαμάτα συγκεντρώνει περίπου το 50% των ανακυκλώσιμων υλικών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τη δημοτική αρχή να θέτει ακόμη υψηλότερους στόχους για το μέλλον.

Κλείνοντας, ο κ. Βασιλόπουλος τόνισε τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας, επισημαίνοντας ότι μόνο μέσα από τη συνεργασία πολιτών και φορέων μπορεί η πόλη να γίνει πιο καθαρή, πιο πράσινη και βιώσιμη.