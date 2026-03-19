Θανάσης Τσιγαρίδης: Οι ωφελούμενοι δεν είναι αριθμοί

Στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας τέθηκαν συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία βασικών προνοιακών δομών του Δήμου και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες. Οι κοινωνικές δομές αποτελούν βασικό πυλώνα στήριξης για ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχει σαφής εικόνα για τον τρόπο λειτουργίας τους, αλλά και για το αν οι υπηρεσίες που προβλέπονται παρέχονται στην πράξη.

Βοήθεια στο Σπίτι

Τέθηκε το ερώτημα κατά πόσο οι υπηρεσίες που προβλέπονται για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, όπως νοσηλευτική φροντίδα, εργοθεραπεία, φυσικοθεραπεία-μικρή γυμναστική, βοήθεια στην καθημερινότητα των ωφελουμένων (π.χ. καθαριότητα και ατομική υγιείνή) παρέχονται με την απαιτούμενη συχνότητα και εάν έχουν γίνει οι απαραίτητες προσλήψεις. Επισημάνθηκε ότι υπάρχουν παράπονα πολιτών και ζητήθηκε ενημέρωση για το αν υπάρχει μηχανισμός παρακολούθησης και ελέγχου της ποιότητας των υπηρεσιών.

ΚΗΦΗ

Σχετικά με το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων τέθηκαν ζητήματα που αφορούν την πληρωμή των εργαζομένων. Παράλληλα επισημάνθηκε η ανάγκη ύπαρξης μέσου μεταφοράς για τους ωφελούμενους, ώστε να μπορούν να μετακινούνται προς και από τη δομή με ασφάλεια.

Δομές για άτομα με αναπηρία

Ζητήθηκε ενημέρωση για την πορεία δημιουργίας Κέντρου Διημέρευσης για άτομα με αναπηρία, καθώς και για τον σχεδιασμό δημιουργίας νέου ΚΔΑΠΜΕΑ, δεδομένου ότι οι ανάγκες για τέτοιες δομές στην περιοχή είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο αν βγει κάποιο πρόγραμμα θα το διεκδικήσουν καθώς το προηγούμενο πρόγραμμα που είχε εγκριθεί για δημιουργία ΚΔΗΦ ΑμεΑ χάθηκε.

ΚΔΑΠ στον Άρη

Ένα ακόμη ζήτημα που τέθηκε αφορά την ίδρυση ΚΔΑΠ στον Άρη, η οποία είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ζητήθηκε ενημέρωση για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υλοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης. Σύμφωνα με το δήμαρχο το σχέδιο ναυάγησε διότι δεν υπάρχουν τουαλέτες εντός της σχολικής μονάδας που είναι απαιτούμενο για τη δημιουργία ΚΔΑΠ.

Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας και σε δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο έχει αποφασιστεί η μεταφορά του στον χώρο του Δημαρχείου. Τονίστηκε ότι τέτοιες δομές χρειάζονται διακριτικότητα και ένα ασφαλές περιβάλλον για τις γυναίκες που αναζητούν υποστήριξη. Εκφράστηκε ο προβληματισμός ότι ένας δημόσιος χώρος με συνεχή παρουσία πολιτών δεν είναι εύκολο να προσφέρει την απαραίτητη αίσθηση προστασίας και εμπιστευτικότητας. Για τον λόγο αυτό πρότεινα ότι, πέρα από τον διοικητικό έλεγχο από τους υπαλλήλους του Δήμου, χρειάζεται και ουσιαστικός ποιοτικός έλεγχος και εποπτεία των κοινωνικών υπηρεσιών από ομάδα έργου, με επιστημονική γνώση στο αντικείμενο και διάθεση για ουσιαστική προσφορά.

Γιατί το ζητούμενο δεν είναι απλώς να λειτουργούν τα προγράμματα, αλλά οι κοινωνικές δομές να στηρίζουν ουσιαστικά τους ανθρώπους που τις έχουν ανάγκη.

Η κοινωνική πολιτική δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο μέσα από αριθμούς. Χρειάζονται δομές που ανταποκρίνονται ουσιαστικά στις ανάγκες των πολιτών, με έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών.