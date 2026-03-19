Εκπαιδευτική δράση επαγγελματικού προσανατολισμού στην Τριφυλία

Την Τετάρτη 1 Απριλίου η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί για τους μαθητές της Α’ και Β’ τάξης στο Γενικό Λύκειο Γαργαλιάνων (10:00-12:00). Την Πέμπτη 2 Απριλίου θα γίνει για τους μαθητές της Γ’ γυμνασίου στο Γυμνάσιο Κυπαρισσίας (08:30-10:30), καθώς και για τους μαθητές της Α’ και Β’ τάξης στο Γενικό Λύκειο Φιλιατρών (11:00-13:00). Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

Η «Career Path Youth» αποτελεί μία διά ζώσης εκπαιδευτική δράση σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών γυμνασίου και λυκείου. Βασικός στόχος είναι η ενημέρωση των μαθητών για το περιεχόμενο των σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τη διαδικασία εισαγωγής σε αυτές, αλλά και τη διασύνδεση των σπουδών τους με τη σύγχρονη αγορά εργασίας. Επιπλέον, η δράση «Career Path Youth» περιλαμβάνει ενημέρωση σχετικά με τις τεχνικές διαχείρισης του άγχους κατά την προετοιμασία για τις εξετάσεις, αλλά και με τους τρόπους διαχείρισης του χρόνου και οργάνωσης της μελέτης των μαθητών. Απευθύνεται σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γονείς και εκπαιδευτικούς.