Ενταση και αποχωρήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης

Ενταση στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης και την αποχώρηση της μείζονος μειοψηφίας, προκάλεσαν οι συζητήσεις των θεμάτων της συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος “Μουσείο Χαρακτικής Τάκη Κατσουλίδη” και η μεταβίβαση της αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διαχείριση των κληροδοτημάτων/ κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης Ιωάννας Γεωργιάδου και Παναγιώτη Μαστρογιάννη στη Δημοτική Επιτροπή.

Ειδικότερα, στο θέμα του Μουσείου Κατσουλίδη που δεν είχε εισήγηση, με ευθύνη που ανέλαβε ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Ξηρογιάννης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Λεωνίδας Χριστοφιλόπουλος εισηγήθηκε τη συγκρότηση 7μελούς Δ.Σ., με πρόεδρο τον δήμαρχο Γιώργο Αθανασόπουλο, τον δημοτικό σύμβουλο Ηλία Γεωργόπουλο ως εκπρόσωπο της πλειοψηφίας, τη σύμβουλο Σοφία Γιάνναρη ως εκπρόσωπο της μειοψηφίας (ορίστηκε εκείνη τη στιγμή), την πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσσήνης Δώρα Βαρανάκη, τον εαυτό του - αντιδήμαρχο Λεων. Χριστοφιλόπουλο ως εκπρόσωπο των δημοτών, τον ειδικό επιστήμονα Ιωάννη Ψιμάδη, μαθητή του Τάκη Κατσουλίδη ως προτεινόμενο από τον ίδιο, και τον δημότη Νίκο Ρούτση.

Η Σ. Γιάνναρη εξέφρασε την έκπληξή της που δεν προτάθηκε στο Δ.Σ. κάποιο μέλος από το δραστήριο Σωματείο Φίλων του Μουσείου Κατσουλίδη και ρώτησε “μήπως πρέπει να το ξαναδούμε, να ρωτηθούν;”. Εκτίμησε πως “έχουμε ένα χρέος για κάλεσμα” κι έκανε λόγο για ατόπημα, παράλειψη.

Απαντώντας, ο δήμαρχος Γ. Αθανασόπουλος εξαπέλυσε επίθεση στην κ. Γιάνναρη, μιλώντας για ασέβεια στην επιλογή και το πρόσωπο Κατσουλίδη κι επέπληξε την ίδια και τη μειοψηφία που δεν παρέστησαν σε εκδήλωση του Μουσείου Κατσουλίδη στο Πολεμικό Μουσείο Καλαμάτας, υποστηρίζοντας, εμμέσως, πως δεν στηρίζουν το έργο του.

Την αντίδρασή του σε αυτή την επίθεση του δημάρχου εξέφρασε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος, κατηγορώντας τον δήμαρχο ότι δυναμιτίζει το ήπιο κλίμα για λόγους εντυπωσιασμού. Ανταπάντησε ο κ. Αθανασόπουλος και είπε ότι δεν μπορεί να ακούει εξωφρενικά πράγματα και κατηγόρησε τη μειοψηφία πως έχει πάρει τον κατήφορο και δεν έχει αντίληψη του κώδικα δεοντολογίας.

Η ένταση και η αντιπαράθεση κορυφώθηκε στο επόμενο θέμα “τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας του Δ.Σ. για τη διαχείριση των κληροδοτημάτων/ κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης Ιωάννας Γεωργιάδου και Παναγιώτη Μαστρογιάννη στη Δ.Ε.”.

Η μειοψηφία συνολικά διαφώνησε με τη μεταβίβαση και η μείζων αποχώρησε, θεωρώντας προσβλητική την άποψη του αντιδημάρχου Δημήτρη Αθανασακόπουλου ότι “είναι υποχρέωσή σας να έρχεστε στη Δημοτική Επιτροπή. Αδιαφορείτε για πάρα πολύ σημαντικά θέματα, που παίρνονται στη Δημοτική Επιτροπή. Να σας θλίβει, που δεν μετέχετε στη Δημοτική Επιτροπή”.

ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΟΤΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑΣ

Θετικά γνωμοδότησε η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης για τον φάκελο της τμηματικής οριοθέτησης των υδατορεμάτων που βρίσκονται εντός ή γειτνιάζουν με την υπό ένταξη έκταση στην Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) Μεσσηνίας του φορέα “ΤΕΜΕΣ Α.Ε.” στη θέση “Καρποφόρα” της Δημοτικής Ενότητας Πεταλιδίου.

Νωρίτερα από τη συνεδρίαση είχε αποχωρήσει η μείζων μειοψηφία και δεν μετείχε στη συζήτηση του θέματος, ενώ ο Χρήστος Θεοδωρακόπουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” εξέφρασε τη διαφωνία της παράταξής του με επενδύσεις είδους ΠΟΤΑ, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν κανένα όφελος για τον λαό και τους εργαζόμενους.

Στην εισήγησή του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Σπύρος Κοντοθανάσης ενημέρωσε ότι στην περιοχή και την ευρύτερη, υπάρχουν και σημειώνονται 47 ρέματα. Είπε πως τα περισσότερα είναι εκτός ζώνης υψηλού κινδύνου πλημμύρας. Πληροφόρησε ότι πλησίον δεν υφίσταται κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος, αλλά στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει ο αρχαιολογικός χώρος Καρποφόρας. Και πρόσθεσε πως δεν υφίσταται προστατευόμενη περιοχή και γενικότερα κανένα πρόβλημα. Ο κ. Κοντοθανάσης δήλωσε ότι με την οριοθέτηση ρεμάτων από την ΤΕΜΕΣ θα ωφεληθούν και ιδιώτες – ιδιοκτήτες γης της περιοχής.