Βασιλόπουλος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου: Καλά λόγια μόνο για Πτωχό και… Τατούλη (βίντεο)

Ο ίδιος επισήμανε μεταξύ άλλων ότι “Η Αυτοδιοίκηση, πρώτου και δεύτερου βαθμού, πρώτα και πάνω απ’ όλα οφείλει να υπηρετεί τους πολίτες και την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου. Για να το πετύχουμε αυτό χρειάζεται συνεργασία, συνεννόηση και αμοιβαίος σεβασμός”.

Μιλώντας για την συνεργασία με τις περιφερειακές αρχές, ο δήμαρχος Καλαμάτας αναφέρθηκε στην περιφερειακή αρχή Τατούλη, χαρακτηρίζοντάς τη «δημιουργική» για το Δήμο Καλαμάτας, όταν ήταν αντιδήμαρχος. Ο ίδιος σημείωσε πως η τότε περιφερειακή αρχή στήριξε το Δήμο σε κρίσιμες στιγμές, όσον αφορά τα θέματα καθημερινότητας, όπως η διαχείριση των απορριμμάτων. “Θα μπορούσε τότε η πόλη να έχει τιναχτεί πάρα πολλές φορές στον αέρα”, πρόσθεσε, τονίζοντας και το άνοιγμα χρηματοδοτικών εργαλείων. “Συγχρόνως αντιμετώπισε το νούμερο ένα θέμα σε επίπεδο Περιφέρειας, που ήταν η κεντρική διαχείριση των απορριμμάτων” συμπλήρωσε.

Παράλληλα, σχολίασε με έμφαση ότι η “η περιφερειακή αρχή του κ. Πτωχού είναι μια εξαιρετική περιφερειακή αρχή και τα έως σήμερα δείγματα μας κάνουν να αισιοδοξούμε για το μέλλον”. “Αυτά δεν είναι απλά καλά λόγια που πρέπει να ακούγονται, είναι διαπιστώσεις που έχουν αποδειχθεί στην πράξη, μέσα από τη συνεργασία, την αποτελεσματικότητα και την κοινή συμπόρευση. Εμείς, οι δήμαρχοι, το 2024 το αντιληφθήκαμε ως μια χρονιά στρατηγικού σχεδιασμού και μια χρονιά που μπήκαν οι βάσεις. Το 2025 ήταν μια χρονιά που ξεκινήσαμε να συζητάμε μεταξύ μας, να ανταλλάσσουμε απόψεις, να χαράσσουμε στρατηγική, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε χρηματοδοτήσεις” υπογράμμισε, λέγοντας πως τους πρώτους μήνες του 2026 είναι ορατά τα έργα που υλοποιούνται και έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Ο κ. Βασιλόπουλος μίλησε και για έργα που έχουν δρομολογηθεί μέσω χρηματοδοτήσεων, όπως το Ειδικό Δημοτικό, το αντιπλημμυρικό νότια της Ευριπίδου, το Δημοτικό Στάδιο, η αντιδιαβρωτική προστασία της Μ. Μαντίνειας κ.α.. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Παναγιώτη Νίκα, ο δήμαρχος Καλαμάτας σχολίασε αναφορικά με το πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης πως είχε στείλει ένα έγγραφο στον τότε περιφερειάρχη, όπου του ζητούσε να δει πιο διευρυμένα το πρόγραμμα, ώστε να ανοίξει τους ορίζοντές του και σε άλλους δήμους, μεταξύ αυτών και στην Καλαμάτα. “Δυστυχώς δεν ακουστήκαμε” είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος, εστίασε στην κουλτούρα συνεργασίας που έχει καλλιεργηθεί τα τελευταία χρόνια με περιφερειακή αρχή του κ. Πτωχού, υπενθυμίζοντας μεταξύ άλλων τον τουρισμό, ενώ σημείωσε πως: “Η Πελοπόννησος έχει δυνατότητες. Έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Πάνω απ’ όλα έχει ανθρώπους ικανούς, με όραμα που θέλουν να πάνε τον τόπο μας μπροστά”.