Οι εκδηλώσεις για την Aπελευθέρωση της Καλαμάτας

Για τον εορτασμό της 205η επετείου από την απελευθέρωση της Καλαμάτας από τον Οθωμανικό ζυγό ετοιμάζεται η Καλαμάτα και στο πλαίσιο αυτόν διοργανώνεται στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα σειρά εκδηλώσεων.

Το πρόγραμμα φέρει τον τίτλο «Καλαμάτα – Μάρτιος, Μήνας Ελευθερίας» και περιλαμβάνει μια σειρά από πολιτιστικές και επετειακές δράσεις σε διάφορα σημεία της πόλης και των κοινοτήτων της.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Ελαιοχώρι, με δοξολογία στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου και εκδήλωση μνήμης για τους Γιαννιτσάνους ήρωες του 1821, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο - Ομάδα Νέων «Η Δημιοβίτισσα». Το Σάββατο 21 Μαρτίου στον οικισμό Κουταλά και στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικήτα θα πραγματοποιηθεί το «Αντάμωμα Ελευθερίας», με δοξολογία και επετειακή εκδήλωση που διοργανώνει ο τοπικός πολιτιστικός σύλλογος. Κεντρική ημέρα των εκδηλώσεων θα είναι η Δευτέρα 23 Μαρτίου, όταν θα πραγματοποιηθεί λίγο μετά τις 4 μ.μ. η αναπαράσταση της απελευθέρωσης της Καλαμάτας του 1821, ενώ θα ακολουθήσει παρέλαση μαθητών σχολείων και οπλαρχηγών.

Στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί επίσης η απονομή τιμητικών διακρίσεων στους πρωτεύσαντες αθλητές του «Δρόμου Θυσίας».

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται την Τρίτη 24 Μαρτίου στις 6 μ.μ. στην κεντρική πλατεία με το χορευτικό αντάμωμα «Καλαματιανέ μου αέρα…», στο οποίο θα συμμετάσχουν χορευτικοί σύλλογοι της Μεσσηνίας, συνοδεία της ορχήστρας παραδοσιακής μουσικής «Ταξίμ».

Το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση «Αφανείς Ήρωες», βασισμένη σε ιστορική έρευνα της Σταυρούλας Δούκα, η οποία αναδεικνύει τον ρόλο λιγότερο γνωστών προσώπων της Φιλικής Εταιρείας στην προετοιμασία της Ελληνικής Επανάστασης.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ

Θέματα σχετικά με την καλύτερη διοργάνωση του εορτασμού της επετείου απελευθέρωσης της Καλαμάτας αλλά και τον ευπρεπισμό της πόλης συζητήθηκαν χθες, κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Δημαρχείο.

Στη σύσκεψη που έγινε υπό το δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, συμμετείχαν αντιδήμαρχοι, αιρετοί του Δήμου, υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου και της Κ.Ε. «Φάρις» καθώς και εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας και της Δημοτικής Αστυνομίας.