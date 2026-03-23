Παρουσιάστηκε το επετειακό μετάλλιο του Δήμου Καλαμάτας

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων ανάδειξης της ιστορικής ταυτότητας της πόλης. Το επετειακό μετάλλιο με την ονομασία "Εθνεγερσία" έχει σαφή αναφορά τόσο στο σπουδαίο γεγονός της απελευθέρωσης από τον Οθωμανικό ζυγό, όσο και στη συγκρότηση των πρώτων διοικητικών θεσμών του Ελληνικού Κράτους. Η εικαστική προσέγγιση και δημιουργία ανήκει στον γλύπτη και καλλιτεχνικό διευθυντή του Εικαστικού Τομέα της Φάρις, Παναγιώτη Λαμπρινίδη. Το δε απόσπασμα «νὰ ἀντηχῇ ὁ ἀὴρ τὸ γλυκύτατον ὄνομα τῆς ἐλευθερίας» ενσωματώνει το πνεύμα της εποχής και αποδίδει το περιεχόμενο της πρώτης διπλωματικής παρέμβασης των επαναστατημένων Ελλήνων.