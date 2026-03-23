Ορκωμοσία νέων υπαλλήλων στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Καλαμάτας

Ορκίσθηκαν σήμερα ενώπιον του δημάρχου Καλαμάτας ως νεοδιοριζόμενοι, κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ανέλαβαν υπηρεσία στη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Καλαμάτας οι: Ιάσων Δημήτριος Κυριαζής, Χρήστος Ηλιόπουλος, Δήμητρα Τσίρκα και Γεώργιος Λιακόπουλος.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος αμέσως μετά την ορκωμοσία, παρουσία του προέδρου του Δ.Σ. Αναστάσιου Ηλιόπουλου, των αντιδημάρχων Σαράντου Μαρινάκη και Κώστα Παπαδάκη και του διευθυντή της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργου Πετρόπουλου, ευχήθηκε στους νέους υπαλλήλους που ενισχύουν το δυναμικό του Δήμου, καλή σταδιοδρομία.