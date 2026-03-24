Δήμος Καλαμάτας: Προσλήψεις 53 εργαζομένων οκτάμηνης διάρκειας

Η εισήγηση, που κατατέθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, αφορά την κάλυψη αυξημένων αναγκών κυρίως στους τομείς της καθαριότητας και των τεχνικών υπηρεσιών, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, η πλειονότητα των προσλήψεων αφορά τη Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων, όπου προβλέπεται η ενίσχυση με προσωπικό καθαριότητας, συνοδούς απορριμματοφόρων, οδηγούς, χειριστές μηχανημάτων έργου, καθώς και τεχνικό προσωπικό. Παράλληλα, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών θα ενισχυθεί με εξειδικευμένο προσωπικό, όπως χειριστές μηχανημάτων και ηλεκτρολόγους εναερίτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εισήγησης, οι προσλήψεις κρίνονται απαραίτητες για την αντιμετώπιση εποχικών και αυξημένων αναγκών, ενώ το κόστος μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών θα καλυφθεί από αντίστοιχες πιστώσεις του δημοτικού προϋπολογισμού, οι οποίες έχουν ήδη προβλεφθεί. Η απόφαση εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο προγραμματισμού προσλήψεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2026, όπως αυτό καθορίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, και αποσκοπεί στην ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Τ.Αν.