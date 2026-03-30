Εμπειρίες ιστορίας και γαστρονομίας για μαθητές Erasmus+ στην Καλαμάτα

Μαθητές και εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ υποδέχθηκαν στελέχη του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου Καλαμάτας στο Ιστορικό Δημαρχείο, παρουσία του αντιδημάρχου Γιώργου Λαζαρίδη.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν το 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας, το 2ο Γυμνάσιο Καλαμάτα και το Bethlen Gabor Altalanos Iskola es Gimnazium Budapest.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους του Ιστορικού Δημαρχείου και να γνωρίσουν τις σύγχρονες δυνατότητες τουριστικής προβολής της πόλης μέσα από τις ψηφιακές οθόνες ενημέρωσης.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο Μουσείο 1821 Καλαμάτας, όπου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με σημαντικά στοιχεία της τοπικής ιστορίας και της Ελληνικής Επανάστασης, ενώ ακολούθησε περιήγηση στο εκθετήριο τοπικών μεσσηνιακών προϊόντων, αναδεικνύοντας τον γαστρονομικό πλούτο της περιοχής.