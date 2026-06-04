Συνάντηση του δημάρχου Σπάρτης με τη διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας

Με τη διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας, Πέρρυ Τρουπή, συναντήθηκε σήμερα ο δήμαρχος Σπάρτης, Μιχάλης Βακαλόπουλος, στο πλαίσιο της τακτικής επικοινωνίας της δημοτικής αρχής με τη διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ενημέρωση για όλα τα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία του Νοσοκομείου και ειδικότερα για την επικείμενη ενίσχυση του επιστημονικού δυναμικού του Νοσοκομείου, μέσω προκήρυξης προσλήψεων ιατρικού προσωπικού, καθώς και για την πορεία εκτέλεσης των εργασιών, βάσει του υφιστάμενου χρονοδιαγράμματος, για την κατασκευή του νέου Νοσοκομείου από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Το πολύ καλό κλίμα της συνάντησης επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά το άριστο επίπεδο της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά και τον διαρκή και ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών περίθαλψης και φροντίδας των ασθενών.

Τον Δήμαρχο Σπάρτης συνόδευε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, Στέφανος Βρεττάκος.