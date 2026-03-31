Σε δημόσια διαβούλευση η λειτουργία της πίστας καρτ «San Nicolas»

Πρόκειται για υφιστάμενη ειδική αθλητική εγκατάσταση στη θέση Μπουρνιάς, η οποία λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του μηχανοκίνητου αθλητισμού και για την οποία έχει κατατεθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με στόχο την περιβαλλοντική της αδειοδότηση. Η διαδικασία αφορά έργο που μέχρι σήμερα στερείται Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), γεγονός που καθιστά αναγκαία την αξιολόγηση των επιπτώσεών του στο περιβάλλον και τη συμμόρφωσή του με τη σχετική νομοθεσία. Η δημόσια διαβούλευση έχει οριστεί για το χρονικό διάστημα από 17 Μαρτίου έως 15 Απριλίου 2026, κατά το οποίο πολίτες, φορείς και αρμόδιες επιτροπές καλούνται να ενημερωθούν και να καταθέσουν τις απόψεις τους. Στο πλαίσιο της διαδικασίας, ο Δήμος Καλαμάτας και τα αρμόδια συλλογικά όργανα, όπως η Δημοτική Επιτροπή και τα τοπικά συμβούλια, καλούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους επί της μελέτης, συμβάλλοντας στη λήψη της τελικής απόφασης για την περιβαλλοντική έγκριση του έργου. H αρμόδια περιβαλλοντική αρχή είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, η οποία και θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα της διαβούλευσης πριν προχωρήσει στην έκδοση σχετικής απόφασης.

