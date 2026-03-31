Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Στήριξη του αιτήματος της Κοινότητας Μαραθόπολης

Το συγκεκριμένο θέμα ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας μετά από σχετική απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρεται: «Στην Τοπική Κοινότητα Μαραθόπολης έχουν κοινοποιηθεί σε καταστήματα

αποτελέσματα αυτοψίας με προθεσμία υποβολής 30 ημερών για στοιχεία νομιμότητας από την Υπηρεσία Δόμησης του δήμου, για κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμων ενεργειών

επιβάλλονται κανονικά τα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης. Οι επαγγελματίες με αίτησή τους προς το Τοπικό Συμβούλιο ζητούν να τους χορηγηθεί παράταση αυτής της προθεσμίας και να γίνει η διαδικασία αυτή με το πέρας της τρέχουσας τουριστικής περιόδου, έτσι ώστε να τους δοθεί ο χρόνος για τον οικονομικό προγραμματισμό των αλλαγών που θα υλοποιήσει ο καθένας σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου και να παραχθεί ένα άρτιο τεχνικά και αισθητικά έργο.

Έχοντας υπόψη: Τα έγγραφα της Υπηρεσίας Δόμησης με τα αποτελέσματα αυτοψίας και προθεσμία υποβολής στοιχείων νομιμότητας. Το γεγονός ότι η περιοχή αποτελεί έντονα τουριστικό προορισμό και ότι η τρέχουσα περίοδος συμπίπτει με την τουριστική δραστηριότητα. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των επιχειρήσεων και της τοπικής οικονομίας κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, αποφασίζει ομόφωνα: Να ζητήσει από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης να εξετάσει τη δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας των διαδικασιών κατεδάφισης των αυθαίρετων κατασκευών. Η παρούσα απόφαση λαμβάνεται, προκειμένου να γίνει η διαδικασία αυτή με το πέρας της τρέχουσας τουριστικής περιόδου, έτσι ώστε να δοθεί ο χρόνος στους επαγγελματίες για τον οικονομικό προγραμματισμό των αλλαγών που θα υλοποιήσει ο καθένας σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου, ώστε να παραχθεί ένα άρτιο τεχνικά και αισθητικά έργο. Επίσης θα αποφευχθεί η διατάραξη της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της κοινότητας, χωρίς να αμφισβητείται η υποχρέωση συμμόρφωσης με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία».

Κ.Μπ.