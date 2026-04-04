Καφαντάρης για επίδομα γέννησης: “Θεσμική «ήττα» της δημοτικής αρχής Καρβέλα”

“Από τον εντυπωσιασμό στην ακύρωση: Θεσμική «ήττα» της δημοτικής αρχής Καρβέλα”, παρατηρεί ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου – Νέστορος Δημήτρης Καφαντάρης, για την ακύρωση της απόφασης του Συμβουλίου για την χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω γέννησης τέκνου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

“Η ακύρωση δεν αποτελεί απλώς μια διοικητική εξέλιξη. Αποτελεί μια ηχηρή θεσμική διάψευση της επιλογής της δημοτικής αρχής και προσωπικά του δημάρχου κ. Παναγιώτη Καρβέλα”, εκτιμά ο κ. Καφαντάρης και αναφέρει: “Ως δημοτική παράταξη «Δύναμη Ελπίδας» είχαμε τοποθετηθεί ξεκάθαρα στο Δημοτικό Συμβούλιο: η κοινωνική πολιτική δεν μπορεί να σχεδιάζεται με όρους εντυπωσιασμού και επικοινωνίας. Οφείλει να στηρίζεται σε στέρεη νομική βάση, να έχει σαφή στόχευση και να διασφαλίζει την προστασία τόσο των πολιτών όσο και του ίδιου του Δήμου.

Είχαμε προειδοποιήσει ότι η συγκεκριμένη κανονιστική πράξη ενέχει σοβαρούς κινδύνους νομιμότητας. Με τεκμηριωμένη εισήγηση είχαμε ζητήσει μια σύντομη αναβολή, ώστε να υπάρξει ρητή θεσμική κατοχύρωση μέσα από τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης. Δυστυχώς, η δημοτική αρχή επέλεξε να αγνοήσει αυτές τις επισημάνσεις.

Ο κ. Καρβέλας, όμως, επέλεξε τον δρόμο του εντυπωσιασμού. Επέλεξε να εμφανιστεί ως δήθεν «πρωτοπόρος» στην κοινωνική πολιτική, αδιαφορώντας για τις προφανείς νομικές αδυναμίες της απόφασης. Επέλεξε να αγνοήσει όχι μόνο την αντιπολίτευση, αλλά και τη στοιχειώδη διοικητική λογική.

Σήμερα, η πραγματικότητα τον διαψεύδει. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακυρώνει ρητά την απόφαση, κρίνοντας ότι οι διατάξεις που επικαλέστηκε ο Δήμος δεν παρέχουν νομοθετική εξουσιοδότηση για έκδοση κανονιστικής πράξης. Με απλά λόγια: το μέτρο ήταν νομικά στον αέρα.

Και εδώ προκύπτουν εύλογα ερωτήματα: Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτή την πρόχειρη και επισφαλή επιλογή; Ποιος απολογείται στους δημότες για τις ψεύτικες προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν; Ποιος εξηγεί γιατί ένα τόσο σοβαρό κοινωνικό ζήτημα μετατράπηκε σε επικοινωνιακό εργαλείο; Γιατί περί αυτού πρόκειται.

Η ίδια δημοτική αρχή που τα τελευταία χρόνια έχει επιβαρύνει τους δημότες με αυξήσεις δημοτικών τελών που ξεπερνούν το 100%, αφαιρώντας εκατομμύρια ευρώ από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, εμφανίστηκε ξαφνικά ως «ευεργέτης», μοιράζοντας επιδόματα χωρίς νομική βάση.

Αυτό δεν είναι κοινωνική πολιτική. Είναι πολιτικός τακτικισμός. Η εξέλιξη αυτή εκθέτει τη δημοτική αρχή Καρβέλα, αλλά κυρίως στερεί από τους πολίτες μια πολιτική που θα μπορούσε –και θα έπρεπε– να έχει σχεδιαστεί σωστά και να εφαρμοστεί νόμιμα.

Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε τον εύκολο δρόμο της στείρας αντιπαράθεσης. Παραμένουμε συνεπείς στη θέση μας. Το είπαμε από την πρώτη στιγμή και το επαναλαμβάνουμε: Ναι στη στήριξη της οικογένειας. Ναι σε ουσιαστικές πολιτικές για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Αλλά με σοβαρότητα, σχέδιο και απόλυτο σεβασμό στη νομιμότητα.

Η κοινωνική πολιτική δεν μπορεί να είναι ούτε πρόχειρη ούτε παράνομη. Δεν μπορεί να βασίζεται σε αμφίβολες ερμηνείες του νόμου. Δεν μπορεί να λειτουργεί ως άλλοθι για επικοινωνιακές

κινήσεις. Οφείλει να είναι στοχευμένη, δίκαιη, βιώσιμη και –πάνω απ’ όλα– νόμιμη.

Εμείς δεν θα αρκεστούμε στη δικαίωση. Δεν κάνουμε πολιτική για να επιβεβαιωνόμαστε εκ των

υστέρων. Δεσμευόμαστε ότι άμεσα θα καταθέσουμε μια ολοκληρωμένη, ρεαλιστική και νομικά θωρακισμένη πρόταση κοινωνικής πολιτικής, αξιοποιώντας πλήρως το ισχύον και το υπό διαμόρφωση θεσμικό πλαίσιο. Μια πρόταση που δεν θα δημιουργεί ψευδαισθήσεις. Μια πρόταση που δεν θα κινδυνεύει να ακυρωθεί. Μια πρόταση που θα στηρίζει πραγματικά τις νέες οικογένειες

και θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αναστροφή της δημογραφικής συρρίκνωσης του τόπου μας.

Γιατί ο Δήμος μας δεν έχει ανάγκη από επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Έχει ανάγκη από υπευθυνότητα, σοβαρότητα και πολιτικές που αντέχουν – όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στον έλεγχο της νομιμότητας”.