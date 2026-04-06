Τα θέματα της Δημοτικής Επιτροπής Τριφυλίας

Με θέματα που αφορούν τις εγκρίσεις επιτροπών για διαγωνισμούς του Δήμου Τριφυλίας συνεδριάζει τη Μεγάλη Τετάρτη στις 10 το πρωί η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής: Έγκριση ή μη του πρακτικού 3 για «Εργασίες καθαρισμού του οδικού δικτύου και παράπλευρων δρόμων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου του Δήμου Τριφυλίας». Έγκριση ή μη του πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης ελέγχου δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών. Εισήγηση επί αποτελέσματος που αφορά στην πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης για «Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας» ΔΕ Αυλώνος. Έγκριση μελέτης του αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Τριφυλίας και καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού «Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Τριφυλίας έτους 2026». Έγκριση απόφασης δημάρχου Τριφυλίας σχετικά με τη μετακίνηση υπηρεσιακού οχήματος του δήμου. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Κ.Μπ.