Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τη σύμβαση με τον ανάδοχο: “Πράσινο φως” για το διαδημοτικό κυνοκομείο

Αυτό ανακοίνωσε ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος, χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκφράζοντας την ικανοποίησή του κι εκτιμώντας ότι σε 1 με 1,5 μήνα θα υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο και το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η κατασκευή του.

Ο κ. Αθανασόπουλος ενημέρωσε ότι με την ολοκλήρωση της κατασκευής του καταφυγίου και όταν πρόκειται να λειτουργήσει, θα δημιουργηθεί διαδημοτικός σύνδεσμος (των δύο δήμων) για τη λειτουργία του. Αναφέρθηκε σε “πολλές δυσκολίες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία” και σε “ειδικές αδειοδοτήσεις που χρειάστηκαν”, έκανε λόγο για “αμφισβητήσεις από κάποιους” και μιλώντας για την αξία και τη σημασία του όσον αφορά τα προβλήματα με τα αδέσποτα, υποστήριξε ότι η δημιουργία του συνέβαλε στην πολύ καλή βαθμολογία του Δήμου στον Κόμβο Παρακολούθησης Επιδόσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Γ.Σ.