Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης: Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο

Σύμφωνα με την εισήγηση του αρμοδίου αντιδημάρχου Ηλία Γεωργόπουλου, πρόκειται για ενεργοποίηση κι επικαιροποίηση της ελεγχόμενης στάθμευσης που έχει ξεκινήσει από το 2011 και περιλαμβάνει 143 θέσεις επισκεπτών για ΙΧ αυτοκίνητα, 32 θέσεις δικύκλων, 7 θέσεις ΑμεΑ, 22 θέσεις ταξί, 3 θέσεις λεωφορείων και 2 για φορτοεκφόρτωση.

Υπέρ της εφαρμογής και της επικαιροποίησης της ελεγχόμενη στάθμευσης τάχθηκαν η Δημοτική Κοινότητα και ο Εμπορικός Σύλλογος Μεσσήνης, όπως τοποθετήθηκαν οι πρόεδροί τους Δώρα Βαρανάκη και Γιώργος Πετρόπουλος, αντίστοιχα.

Ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος επισήμανε ότι το Συμβούλιο ψηφίζει αλλαγή νοοτροπίας κι εμπέδωση άλλης κουλτούρας, που αφορά την εικόνα της πόλης, φιλικής για τους επισκέπτες, με καλύτερη κινητικότητα – κυκλοφορία και στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας.

Την πρόταση για ενεργοποίηση της εφαρμογής του κανονισμού λειτουργίας ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της Μεσσήνης καταψήφισαν οι σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Θεοδωρακόπουλος και Παναγιώτης Παπαδόπουλος και ο σύμβουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χρήστος Θεοδωρακόπουλος.

Γ.Σ.