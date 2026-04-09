Ο Βασιλόπουλος για τα αντιπλημμυρικά έργα

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου πρόκειται να χρηματοδοτήσει την ολοκλήρωση των δύο αντιπλημμυρικών έργων στον εθνικό δρόμο από τη Θουρία έως και τον Αντικάλαμο (Πανεπιστήμιο – πρώην ΤΕΙ), με προτεραιότητα το δεύτερο που αφορά την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων στην είσοδο των Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Αυτό επιβεβαίωσε χθες ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, απαντώντας σε ερώτησή μας για τα όσα συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν σε σύσκεψη στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας (πρώην σχολές Παπαφλέσσα) τη Μεγάλη Τρίτη.

Να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για σημαντικά έργα που ξεκίνησαν με χρηματοδότηση από το υπουργείο Υποδομών κι έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί το 2019. Εργα, όμως, που σταμάτησαν και παραμένουν σε εκκρεμότητα τα τελευταία χρόνια, λόγω απαλλοτριώσεων, αδειοδότησης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κι έλλειψης χρηματοδότησης.

Απαντώντας σε σχετική ερώτησή μας, ο κ. Βασιλόπουλος δήλωσε:

“Σε ευρεία σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας τη Μεγάλη Τρίτη, με τον χωρικό και τους θεματικούς αντιπερειάρχες, συζητήσαμε για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα πλημμυρικά φαινόμενα που δημιουργούνται στον κάμπο, κάθε φορά που έχουμε έντονα φαινόμενα, με παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν εκεί, με τον καθαρισμό του δικτύου του ΓΟΕΒ και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται.

Συζητήσαμε και για τα αντιπλημμυρικά έργα, α’ (από Θουρία έως Νοσοκομείο) και β’ φάση (από Νοσοκομείο έως Πανεπιστήμιο – πρώην ΤΕΙ), τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν για συγκεκριμένους λόγους, κυρίως αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που πρέπει να γίνουν, δικαστικές διαδικασίες.

Είδαμε ότι η β’ φάση που αφορά το Νοσοκομείο και προς την Καλαμάτα, μπορεί εύκολα να τρέξει. Ζήτησα από τις υπηρεσίες της ΔΕΥΑΚ να επικαιροποιήσουν τη μελέτη και να την καταθέσουμε στην Περιφέρεια – δεδομένου ότι υπάρχει ή μπορεί να υπάρξει χρηματοδότηση – όπως μας ενημέρωσε ο αντιπεριφερειάρχης, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το έργο, που είναι το πιο σημαντικό από τα δύο και βέβαια να ακολουθήσει και η α’ φάση από τη Θουρία προς την Καλαμάτα”.

Γ.Σ.