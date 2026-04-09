eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 09 Απριλίου 2026 11:58

Καλαμάτα: Επίσκεψη Κουτσούλη σε Βασιλόπουλο

Γράφτηκε από την

Premium Strom

 

Τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο επισκέφτηκε χθες ο πρώην δήμαρχος Γιώργος Κουτσούλης, στο Δημαρχείο της πόλης.

Κατά τη συνάντηση, στο πλαίσιο τακτικής επικοινωνίας που υπάρχει μεταξύ των δύο ανδρών, συζητήθηκαν διάφορα θέματα που αφορούν το Δήμο Καλαμάτας και αντηλλάγησαν ευχές ενόψει του Πάσχα. Ο κ. Βασιλόπουλος επίσης, επέδωσε στον πρώην Δήμαρχο το νέο επετειακό μετάλλιο της πόλης, με την ονομασία «Εθνεγερσία», καθώς και το τουριστικό λογότυπο του Δήμου.

Κατηγορία Δήμοι
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις