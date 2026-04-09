Ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας ζητεί ο Δήμος Καλαμάτας - Επιπλέον κάμερες στα χωριά για την παραβατικότητα

Δέκα ακόμα κάμερες - πέρα από τις 7 που ήδη υπάρχουν - πρόκειται να τοποθετήσει ο Δήμος Καλαμάτας στα χωριά της περιφέρειας, για να αντιμετωπιστεί η παραβατικότητα, που παρά τις εξιχνιάσεις από την Αστυνομία, βρίσκεται σε έξαρση.

Αυτό διευκρίνισε χθες ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, σε δήλωσή του, με αφορμή τη συνάντηση στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας τη Μεγάλη Τρίτη.

Για τον σχεδιασμό της προμήθειας και της τοποθέτησης των νέων καμερών και για την παραβατικότητα που απασχολεί τους κατοίκους των χωριών – την Κυριακή έγινε συνέλευση κατοίκων στο Αριοχώρι –ο δήμαρχος Θαν. Βασιλόπουλος δήλωσε χθες, απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση:

“Είμαστε σε μια συνεχή επικοινωνία με την Αστυνομική Διεύθυνση. Πολλές φορές έχουμε συναντηθεί και στο γραφείο μου και στο γραφείο του αστυνομικού διευθυντή. Και χθες Μεγάλη Τρίτη βρεθήκαμε εκεί. Αφορμή ήταν το τελευταίο επεισόδιο στο Αριοχώρι με το φαρμακείο. Μιλήσαμε και είδαμε πού βρίσκεται η όλη συζήτηση, για τους στόχους που είχαμε θέσει έναν χρόνο ακριβώς πριν. Μεγάλη Τρίτη είχαμε βρεθεί στο γραφείο μου με τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη και τους στρατηγούς που ήταν εκεί.

Είπαμε ότι το Αστυνομικό Μέγαρο προχωρά. Ως Δήμος έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε από την Περιφέρεια την τροποποίηση του ΓΠΣ, για να ξεκινήσουν οι μελέτες και με διαδικασία ΣΔΙΤ να μπορέσει να ολοκληρωθεί.

Για το Ενιαίο Συντονιστικό (ΕΣΥΚ) ο Δήμος Καλαμάτας έχει ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες μεταφοράς του. Χρειάστηκε και νέος εξοπλισμός που προμηθευτήκαμε, συγχρόνως ανακατασκευάσαμε, κάναμε παρεμβάσεις στον χώρο που φιλοξενείται το Ενιαίο Συντονιστικό, δηλαδή με πυράντοχες πόρτες με κλιματισμό, με συναγερμό και υλοποιήσαμε και τη σύμβαση. Γιατί ο Δήμος Καλαμάτας πέρα από το κόστος του εξοπλισμού και της μεταφοράς ανέλαβε και τη συντήρηση των καμερών. Επτά κάμερες είναι τοποθετημένες και μόλις από το υπουργείο γίνει ο έλεγχος μέσα στον Απρίλιο, θα ξεκινήσει να μπει σε 24ωρη λειτουργία το Ενιαίο Συντονιστικό. Και μόλις γίνει η έναρξη της 24ωρης λειτουργίας με τη μελέτη αντικτύπου, ως Δήμος θα τοποθετήσουμε τουλάχιστον 10 ακόμα κάμερες σε πρώτη φάση. Είναι ένας σημαντικός αριθμός καμερών, που έχει προταθεί από το υπουργείο και μεις θα το υλοποιήσουμε”.

Ακόμα, ο δήμαρχος είπε ότι “από τον αστυνομικό διευθυντή, εφόσον μας παρουσίασε τα στοιχεία και τις εξιχνιάσεις που έχουν γίνει, ζητήσαμε επιπλέον στελέχωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης

Μας εξήγησε ότι έχει ήδη στελεχωθεί με 5 Ομάδες (ΟΠΚΕ)”.

Απαντώντας σε ερώτησή μας ο κ. Βασιλόπουλος διευκρίνισε ότι “οι 7 κάμερες είναι τοποθετημένες σε χωριά σε σημαντικούς κόμβους και θα τοποθετηθούν και άλλες. Είναι κάμερες που τοποθετούνται στην περιφέρεια. Στην πόλη δεν έχει νόημα να τοποθετηθούν. Εμείς αυτή τη στιγμή εκείνο που προσπαθούμε, είναι να αντιμετωπίσουμε την παραβατικότητα μέσα από τη δική μας υποστήριξη. Η Αστυνομία αντιμετωπίζει αυτό, την παραβατικότητα στην περιφέρεια”.

Γ.Σ.