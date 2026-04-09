Διανομή τροφίμων σε 390 οικογένειες στην Τριφυλία

Με στόχο «κανένας μόνος και αυτό το Πάσχα» ο Δήμος Τριφυλίας προχώρησε στη διανομή τροφίμων σε 390, τελικά, οικογένειες, που έχουν ανάγκη υποστήριξης.

Η δράση εκτός από την οικονομική συνδρομή του δήμου βασίστηκε σε συλλογικές και ατομικές χορηγίες κι έτσι περισσότεροι άνθρωποι που είχαν ανάγκη έτυχαν βοήθειας από τον δήμο.

Σε σχετική ενημέρωση του δήμου σημειώνεται: «Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά που ο δήμος μας στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής και ευθύνης του, τις εορταστικές ημέρες του Πάσχα φρόντισε για το γιορτινό τραπέζι 390 οικογενειών, που έχουν ανάγκη υποστήριξης. Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς μας Αγροτικό Οπωροκηπευτικό Συνεταιρισμό Φιλιατρών «Η Τριφυλία», τον παραγωγό κ. Γεώργιο Σαπέρα, καθώς και τις σχολικές μονάδες και τους συλλόγους του τόπου μας, που ενίσχυσαν το πακέτο αγάπης, αλλά και μας βοήθησαν να χαρίσουμε ελπίδα σε περισσότερες οικογένειες από τις 339 του αρχικού μας σχεδιασμού.

Ο δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο και το προσωπικό του δήμου σας εύχεται καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Είθε ο Χριστός να μας δώσει τη δύναμη να πετύχουμε τη δική μας πνευματική ανάσταση».

Κ.Μπ.