Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας: Ανάθεση αντιπλημμυρικού έργου στην Δ.Ε. Αυλώνας

Το πρακτικό της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση εκτέλεσης της σύμβασης «Εργασίες Αντιπλημμυρικής Προστασίας στη Δ.Ε. Αυλώνας», ενέκρινε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας.

Οι εργασίες αφορούν την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 5ης Φεβρουαρίου.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 16.467,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Η ανάθεση έγινε στον οικονομικό φορέα Ηλιάδης Αθανάσιος, με ποσοστό έκπτωσης 0%.

