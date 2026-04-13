Δευτέρα, 13 Απριλίου 2026 15:55

Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας: Ανάθεση αντιπλημμυρικού έργου στην Δ.Ε. Αυλώνας

Το πρακτικό της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση εκτέλεσης της σύμβασης «Εργασίες Αντιπλημμυρικής Προστασίας στη Δ.Ε. Αυλώνας», ενέκρινε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας.

Οι εργασίες αφορούν την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 5ης Φεβρουαρίου.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 16.467,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Η ανάθεση έγινε στον οικονομικό φορέα Ηλιάδης Αθανάσιος, με ποσοστό έκπτωσης 0%.
Κ.Μπ.

